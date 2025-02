Congresso do Conseplan abre inscrições e chamada para submissão de artigos

- Foto: Ed Machado/Conseplan

As inscrições para o I Congresso do Conselho Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento (Conseplan), que será realizado de 6 a 8 de maio em Brasília, começam neste sábado (15), quando também abre a chamada para submissão de trabalhos técnico-científicos para o congresso, que é promovido em parceria com o Governo do Distrito Federal e o Ministério do Planejamento e Orçamento. O prazo final para submissão dos artigos é 9 de março e o edital completo já está disponível (https://abrir.link/cfITp). O I Congresso do Conseplan tem como tema central a “Reconstrução do Planejamento Nacional” e será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com expectativa de receber 1.500 participantes.

Os trabalhos devem estar alinhados a um dos eixos temáticos do congresso, que incluem planejamento de médio e longo prazo, análises referentes ao Plano Plurianual (PPA), à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), tecnologia e estratégias de desenvolvimento territorial, entre outros temas.

“Nosso conselho atua como um agente de mobilização em torno de boas práticas em políticas públicas eficazes e voltadas ao desenvolvimento do país. O congresso será um grande momento em que vamos reunir agentes públicos, especialistas, pesquisadores e estudantes para discutir inovações nas políticas públicas, articulação institucional para o sucesso na implementação dessas políticas voltadas a responder a desafios complexos, implementação da cultura de monitoramento e avaliação, além de estratégias que fortaleçam a eficiência do gasto público, a governança orçamentária e os instrumentos de planejamento governamental”, ressaltou o presidente do Conseplan e secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, Fabrício Marques.

SERVIÇO

Início das inscrições: 15 de fevereiro

Período para submissão: 15 de fevereiro a 9 de março de 2025

Formato das apresentações: Apresentação oral ou pôster científico

Diretrizes: As inscrições e a submissão dos trabalhos, que devem seguir as normas descritas no edital, são feitas exclusivamente por meio do site www.congressoconseplan2025.com.br

Os resumos selecionados serão divulgados no dia 14 de março de 2025, e os artigos completos deverão ser enviados até 15 de abril de 2025. Além da publicação no site oficial do Conseplan, os melhores trabalhos poderão ser incluídos na Revista Planejamento e Futuro, e os destaques serão premiados durante o evento.