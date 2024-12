“Queremos lançar Camaçari como um destino internacional”

Luiz Carlos Caetano, prefeito eleito de Camaçari - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Aos 70 anos de idade, Luiz Carlos Caetano (PT) assumirá, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, o seu quarto mandato como prefeito municipal de Camaçari, após um hiato de oito anos em que o município esteve comandado pelo grupo político da oposição. A cidade, que é a segunda mais rica da Bahia e a quarta mais populosa, é também dotada de uma orla com praias belíssimas e movimentadas, a apenas 50 km de Salvador. Em meio a uma agenda concorrida em Brasília, Caetano conversou com A TARDE com exclusividade e falou das prioridades do seu novo mandato para a cidade.

Quais são os planos da sua nova gestão para a orla de Camaçari nessa alta temporada de verão que se aproxima?

A primeira coisa que nós pretendemos fazer é uma operação emergencial para limpar as praias, tirar o mato, o lixo e a sujeira da orla porque as nossas praias, assim como toda a cidade, estão muito largadas, desarrumadas, desorganizadas e desordenadas. Do jeito que está hoje, eu não tenho nem coragem de convidar alguém pra vir conhecer uma das nossas praias porque estão realmente muito cheias de lixo e mato. Então eu quero criar logo esse impacto na alta estação em todas as praias da nossa cidade que são muito procuradas, como Itacimirim, Guarajuba, Barra do Jacuípe, Arembepe, Jauá. Ao mesmo tempo, a gente dá andamento ao mapeamento e levantamento do diagnóstico da situação atual de toda a orla marítima e dos povoados, e planeja a reestruturação e reordenamento desta área de Camaçari. Mas eu posso te adiantar que isso inclui melhorar o paisagismo, a infraestrutura, os acessos às praias, melhorar a segurança, contratar salva-vidas por conta dos casos de afogamentos nos finais de semana. Queremos resolver os problemas de falta de estacionamentos em Jacuípe, em Arembepe, e principalmente em Jauá, que só tem aquela via principal que vai e volta com os carros estacionando naquela via também, o que provoca um engarrafamento enorme. Uma das nossas ações de infraestrutura será fazer o retorno de Jauá ali para melhorar o trânsito e o acesso à praia. A ideia é montar uma articulação com o apoio do governo do estado para as ações iniciais enquanto eu consigo arrumar a casa, estruturar o município, instalar o governo, de fato, para melhorar a gestão neste momento um pouco complicado de troca de administração.

O senhor pensa em potencializar a vocação turística do município?

Claro, nós pretendemos fazer uma grande intervenção em Camaçari em um trabalho articulado com o governo do estado e com o governo federal para potencializar muito a nossa orla como destino turístico. A ideia é trazer muitos eventos de diversas modalidades para a nossa orla e também construir ali um grande Centro de Convenções. Iremos implantar um Centro Público de Economia Solidária para comercializar o artesanato e os produtos da agricultura familiar. Queremos melhorar o atendimento ao visitante, então iremos trabalhar na questão da qualificação tanto das empresas prestadoras de serviço como também das pessoas que trabalham em toda a nossa orla. Temos também o compromisso de aprimorar ainda mais a nossa excelente culinária, resgatar as ricas manifestações populares da região e iremos buscar realizar importantes investimentos para atrair novos restaurantes e hotéis para potencializar o alcance turístico dos nossos 42 km de orla, a segunda maior do litoral baiano. A gente tem um atrativo famoso como a Aldeia Hippie para ser requalificada, em Arembepe, mas que está tão largada que primeiro eu terei que arrumar a infraestrutura, as entradas, os acessos, reformar aquelas praças, que inclusive fui eu quem fiz quando prefeito, mas que estão sem manutenção. Eu assumo a prefeitura no dia 1º de janeiro, mas no dia 10 já tem a Lavagem de Barra do Pojuca, depois vem a Lavagem de Monte Gordo, depois a de Abrantes, a de Jauá, o mês todo tem eventos históricos, religiosos e culturais. Em março, tem a Lavagem de Arembepe, até abril tem lavagem. O que não falta é trabalho para fazer desde o primeiro dia do ano. Eu me reuni com o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, na última semana, e já havia conversado também com o governador Jerônimo Rodrigues, e dentro de um planejamento estratégico, pretendemos lançar a orla de Camaçari como um destino turístico forte no estado e no país. E aproveitando que o nosso município tem fábricas chinesas, americanas, japonesas, queremos lançá-lo também como um destino internacional.

E em relação às demais áreas e segmentos da cidade, quais são os principais pontos que a sua gestão pretende abordar?

Veja, nós vamos assumir Camaçari em 2025 em uma situação em que o município todo está muito largado pela prefeitura, chegando a ter caos em alguns setores, como o transporte coletivo. Saúde pública nem se fala. Na única Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) que existe na sede, não há remédio nem para febre, não há analgésicos, antibióticos, faltam até os medicamentos básicos para o atendimento da população. Eu já consegui com o governador Jerônimo a construção de um hospital municipal em Camaçari e três UPAs, uma na sede e duas na orla, e irei passar para ele as áreas que estamos identificando para isso na minha próxima audiência. Eu vou buscar cada vez mais ter investimentos do estado e da prefeitura na cidade, mas primeiro eu vou ajustar as contas públicas, né, porque, na verdade, eles fizeram uma festa com as finanças públicas. Camaçari estava sendo, de certa forma, uma tesouraria do partido União Brasil, você veja que os caciques do partido foram todos para lá nas eleições. Hoje, o município está devendo muito, tem uma dívida que chega a quase

R$ 800 milhões. Eu vou organizar isto e também qualificar o investimento com as políticas públicas para que a gente possa ter recursos não só para o custeio, para pagar a folha de pessoal, mas para fazer investimentos pelo próprio município. Eu me reuni no Cimatec Park com diversas grandes instituições que estão presentes em Camaçari e que podem contribuir muito com a cidade, e saí de lá com um conjunto de pautas positivas de trabalhos a serem desenvolvidos em conjunto com a prefeitura a partir do próximo ano. Eu quero aproveitar a experiência, o conhecimento, as novas tecnologias e a inovação do Cimatec, do Senai, das universidades, do Sesi para que a gente possa aprimorar a educação, a saúde, a segurança pública, a mobilidade urbana, o trânsito, o desenvolvimento e qualificação do setor de prestação de serviços diversos na cidade, inclusive na área do turismo. isto é de uma importância fundamental, porque são instituições renomadas e de alto nível que poderão fortalecer muito o desenvolvimento das cadeias produtivas do município e do próprio polo industrial. O Senai e o Sesi poderão trabalhar juntos com a prefeitura na capacitação e qualificação tanto da mão-de-obra local, mas também das empresas do município, do setor de comércio e de serviços. Nós também iremos construir uma agenda de trabalho junto com o Cofic (que representa o polo das empresas industriais de Camaçari), de forma mais organizada em que eles possam abrir mais espaço para as micros e pequenas empresas de Camaçari trabalharem junto às grandes indústrias, para que o setor de serviços e o empresariado local possam se desenvolver ainda mais. Com a BYD, temos uma reunião agendada para o dia 2 de janeiro e a proposta que eu fiz foi de estabelecer uma parceria para transformar Camaçari na cidade mais elétrica do Brasil, trazendo ônibus elétricos para o transporte coletivo, ambulâncias elétricas, além da tecnologia dos carros para a cidade. Iremos tomar conhecimento do andamento das obras da fábrica e o que existe de oportunidades que possam ser abraçadas pela cidade, como a contratação de empresas locais para as obras de construção civil, de forma que Camaçari também possa ser ajudada com a chegada da fabricante de veículos elétricos. Enfim, eu quero fazer um trabalho de mãos dadas com todas essas instituições para desenvolver e melhorar ainda mais a cidade e o próprio polo industrial.

Segundo o IBGE, no primeiro semestre deste ano, o volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 9,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior, superando a média nacional de 1,3%. Esse desempenho coloca o estado no topo do ranking entre os estados brasileiros. Qual a sua expectativa em relação ao crescimento do turismo no Litoral Norte e em Camaçari, na alta estação?

A expectativa é superpositiva. Camaçari tem um enorme potencial. Nossa tarefa é aproveitar esse potencial e fazer, de fato, nossa cidade ser uma potência turística. Temos alguns passos fundamentais a dar: fortalecer o orçamento voltado para o turismo, requalificar os distritos e povoados, melhorar a estrutura de forma geral, construir um plano estratégico de fomento ao turismo e colocar Camaçari como um destino forte na Bahia e no Brasil. Tenho convicção de que Camaçari reúne as condições necessárias para ser em pouco tempo um grande polo turístico. Além do litoral privilegiado, com 42 km de praias lindas, temos muitos tesouros ainda desconhecidos da maioria das pessoas. Vamos trabalhar para viabilizar o turismo também nessas regiões.

O senhor já foi vereador de Camaçari por duas vezes, prefeito por três vezes, deputado estadual e federal, e por que quis ser prefeito novamente?

Eu tenho uma ligação muito grande com Camaçari, amo muito. É onde eu moro desde que me formei (em 1980, em Farmácia na Universidade Federal da Bahia). Eu vivo na cidade, sempre fiquei morando na cidade em todos os meus cargos e daqui nunca irei sair. Eu continuo morando na cidade e gosto muito dela, mas ela está muito maltratada. Essa turma do União Brasil quase que acaba com a vida em Camaçari. Destruíram muito as nossas políticas públicas e a nossa cidade. Então, eu acho que precisava voltar e agora a responsabilidade é fazer uma grande gestão no município. Eu quero deixar isso para trás e me concentrar agora para trabalhar e fazer a cidade acontecer, e melhorar a qualidade de vida do povo de Camaçari. Esta é a minha preocupação central. A gente está cheio de energia e de ideias para poder melhorar a vida em Camaçari.

Que ideias principais estão sendo consideradas?

Eu quero fazer um paisagismo muito bonito na cidade para embelezar a sede e a orla de Camaçari. Camaçari é bonita e precisa ficar mais bonita ainda a partir dos bairros mais periféricos, dos bairros que mais sofrem com o abandono da prefeitura. Quero dar um banho de iluminação na cidade, fazer uma nova pavimentação, melhorar o saneamento básico e, acima de tudo, fazer um grande investimento para melhorar a vida das pessoas com a construção de praças bonitas, que tenham um parquinho infantil, sinal de internet, e que sejam um espaço de convivência da sociedade com alegria e entusiasmo. É preciso ter paciência e ir fazendo cada coisa em cada tempo.

*Colaborou Núbia Cristina