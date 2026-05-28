Cantor Felipe Pezzoni anuncia saída da Banda Eva após 14 anos

Felipe Pezzoni não fará mais parte dos vocais da Banda Eva. O cantor anunciou sua saída do grupo através de um post nas redes sociais, nesta quinta-feira, 28, revelando que só permanecerá com a equipe até o Carnaval de 2027.

“Não quero ver ninguém triste. A gente ainda vai ter tempo para poder se despedir e vem um novo caminho, uma nova etapa. Não é o fim de nada. Muito pelo contrário, é um novo começo de algo que eu sempre sonhei e que me espera aí, que eu tô muito feliz em poder tá dando esse outro passo”, escreveu ele na legenda da publicação.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Conto com vocês nesse novo passo. Tenho certeza de que ainda vamos viver muitos momentos especiais juntos. Porque tem algo que segue imutável por aqui, a minha entrega, o compromisso e o amor pela música e por você”, completou.

Para onde Felipe Pezzoni vai?

Vocalista da Banda Eva há cerca de 14 anos, Felipe iniciará sua carreira solo. O artista será agenciado pelo Grupo Eva, que também comanda a carreira de artistas como Xanddy Harmonia, DiDengo e a própria Banda Eva.

Até o momento não foi divulgado o sucessor do cantor no grupo, o que deve ser divulgado ao final do Carnaval de 2027, quando a estrutura da banda mida oficialmente.