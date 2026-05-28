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FIM D EUMA ERA

Cantor Felipe Pezzoni anuncia saída da Banda Eva após 14 anos

O artista fez uma publicação informando o desligamento

Franciely Gomes
Por
O artista anunciou sua saída
O artista anunciou sua saída - Foto: Reprodução | Instagram

Felipe Pezzoni não fará mais parte dos vocais da Banda Eva. O cantor anunciou sua saída do grupo através de um post nas redes sociais, nesta quinta-feira, 28, revelando que só permanecerá com a equipe até o Carnaval de 2027.

“Não quero ver ninguém triste. A gente ainda vai ter tempo para poder se despedir e vem um novo caminho, uma nova etapa. Não é o fim de nada. Muito pelo contrário, é um novo começo de algo que eu sempre sonhei e que me espera aí, que eu tô muito feliz em poder tá dando esse outro passo”, escreveu ele na legenda da publicação.

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“Conto com vocês nesse novo passo. Tenho certeza de que ainda vamos viver muitos momentos especiais juntos. Porque tem algo que segue imutável por aqui, a minha entrega, o compromisso e o amor pela música e por você”, completou.

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Um post compartilhado por Felipe Pezzoni (@felipepezzoni)

Para onde Felipe Pezzoni vai?

Vocalista da Banda Eva há cerca de 14 anos, Felipe iniciará sua carreira solo. O artista será agenciado pelo Grupo Eva, que também comanda a carreira de artistas como Xanddy Harmonia, DiDengo e a própria Banda Eva.

Até o momento não foi divulgado o sucessor do cantor no grupo, o que deve ser divulgado ao final do Carnaval de 2027, quando a estrutura da banda mida oficialmente.

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Tags

banda eva Felipe Pezzoni música

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