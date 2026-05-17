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HOMENAGEM

Gilberto Gil homenageia filho que completaria 56 anos: “Eterno”

Cantor publicou uma foto do rapaz no Instagram com uma legenda carinhosa

Edvaldo Sales
Por
Cantor publicou uma foto do rapaz no Instagram com uma legenda carinhosa
Cantor publicou uma foto do rapaz no Instagram com uma legenda carinhosa -

O cantor Gilberto Gil homenageou o filho Pedro, que morreu em 1990, e completaria 56 anos neste domingo, 17. Ele publicou uma foto do rapaz no Instagram.

“Pedrão eterno”, escreveu ao exibir uma imagem sorridente do músico, que era baterista da banda Egotrip.

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Um post compartilhado por Gilberto Gil (@gilbertogil)

Pedro foi fruto do relacionamento de Gil com Sandra Gadelha, de quem se separou em 1980. Ele foi o primogênito da relação, da qual também nasceu Maria Gil, de 1972, e Preta Gil, que morreu em 2025, aos 50 anos.

Morte de Pedro

Pedro foi vítima de um acidente de carro, em 25 de janeiro de 1990, no Rio de Janeiro, aos 19 anos. Ele perdeu o controle do veículo, que, por sua vez, se chocou com árvores no bairro da Lagoa, na Zona Sul.

Com uma contusão cerebral, o artista chegou a ser socorrido com vida e passou nove dias dias em coma. O óbito foi declarado no dia 2 de fevereiro.

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gilberto gil

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