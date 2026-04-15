Guns N' Roses é só o começo? Governo projeta mais shows internacionais na Bahia

Secretário destacou que a Bahia está aberta para viabilizar negociações - Foto: AFP

A presença do Guns N' Roses em Salvador na noite desta quarta-feira, 15, segue dando o que falar. Mas em meio à empolgação dos fãs, o evento também não deixa de levantar a clássica questão sobre a pouca frequência de shows internacionais na Bahia.

O cenário, no entanto, pode ser mais promissor nos próximos anos, pelo menos é o que espera o secretário de Cultura do Estado da Bahia (Secult), Bruno Monteiro.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Presente na abertura da Bienal do Livro Bahia na manhã desta quarta, o gestor diz que o momento atual serve como uma vitrine para a cidade, mas exige uma articulação estruturada entre todas as esferas públicas e o empresariado para superar esses desafios.

Questionado sobre o papel do poder público na atração de novos espetáculos desse porte, o secretário avaliou o cenário e reforçou a capacidade local. “A Bahia já realiza o maior evento de rua do planeta, que é o Carnaval. Nós temos muita expertise em realização de grandes eventos”, iniciou.

“Obviamente, cada vez que a gente tem um grande show internacional, como o do Guns N' Roses de hoje, esse debate aparece sobre também a possibilidade de nós realizarmos mais grandes shows internacionais, como Rio e São Paulo, por exemplo, e Brasília realizam", pontuou o titular da Secult.

Monteiro destacou ainda que a Bahia está aberta para viabilizar essas negociações, ressaltando que a engrenagem do show business global exige alianças.

Temos o interesse, temos a disposição de facilitarmos, de criarmos as condições para isso, mas lembrando que esses eventos acontecem a partir de uma somatória de forças. Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

“É o Governo do Estado, é a Prefeitura, é o setor privado, e nós queremos sempre ser parte disso, incentivar essa realização, porque é a divulgação da Bahia, é o nosso potencial a partir da Bahia. A cultura e a nossa economia sendo aquecidas a partir também desses grandes eventos”, concluiu.

“Passaporte” definitivo

A expectativa do mercado e do público é que o sucesso absoluto do show histórico desta noite sirva como o “passaporte” definitivo da Bahia para as produtoras globais, mostrando que, na logística do rock e dos grandes espetáculos, Salvador tem total estrutura — e apetite — para receber as maiores turnês do planeta.

Salvador marca uma etapa da nova turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’ em solo brasileiro. A caravana do Guns N' Roses já incendiou os palcos de Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Vitória.

Raimundos abre a noite

Em Salvador, antes da atração principal, marcada para às 20h, a banda Raimundos aquece o público a partir das 18h30, com um repertório de rock nacional.

Os portões abrem às 16h e os últimos ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com opções nos setores lounge premium e experience, com valores que variam entre R$ 1.000 e R$ 2.695, além das taxas.

Após o show, Axl, Slash, Duff e companhia embalam seus cases para os três últimos compromissos no país: