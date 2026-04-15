CENÁRIO PROMISSOR
Guns N' Roses é só o começo? Governo projeta mais shows internacionais na Bahia
Secretário destacou que a Bahia está aberta para viabilizar negociações
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A presença do Guns N' Roses em Salvador na noite desta quarta-feira, 15, segue dando o que falar. Mas em meio à empolgação dos fãs, o evento também não deixa de levantar a clássica questão sobre a pouca frequência de shows internacionais na Bahia.
O cenário, no entanto, pode ser mais promissor nos próximos anos, pelo menos é o que espera o secretário de Cultura do Estado da Bahia (Secult), Bruno Monteiro.
Presente na abertura da Bienal do Livro Bahia na manhã desta quarta, o gestor diz que o momento atual serve como uma vitrine para a cidade, mas exige uma articulação estruturada entre todas as esferas públicas e o empresariado para superar esses desafios.
Questionado sobre o papel do poder público na atração de novos espetáculos desse porte, o secretário avaliou o cenário e reforçou a capacidade local. “A Bahia já realiza o maior evento de rua do planeta, que é o Carnaval. Nós temos muita expertise em realização de grandes eventos”, iniciou.
“Obviamente, cada vez que a gente tem um grande show internacional, como o do Guns N' Roses de hoje, esse debate aparece sobre também a possibilidade de nós realizarmos mais grandes shows internacionais, como Rio e São Paulo, por exemplo, e Brasília realizam", pontuou o titular da Secult.
Monteiro destacou ainda que a Bahia está aberta para viabilizar essas negociações, ressaltando que a engrenagem do show business global exige alianças.
Temos o interesse, temos a disposição de facilitarmos, de criarmos as condições para isso, mas lembrando que esses eventos acontecem a partir de uma somatória de forças.
“É o Governo do Estado, é a Prefeitura, é o setor privado, e nós queremos sempre ser parte disso, incentivar essa realização, porque é a divulgação da Bahia, é o nosso potencial a partir da Bahia. A cultura e a nossa economia sendo aquecidas a partir também desses grandes eventos”, concluiu.
“Passaporte” definitivo
A expectativa do mercado e do público é que o sucesso absoluto do show histórico desta noite sirva como o “passaporte” definitivo da Bahia para as produtoras globais, mostrando que, na logística do rock e dos grandes espetáculos, Salvador tem total estrutura — e apetite — para receber as maiores turnês do planeta.
Salvador marca uma etapa da nova turnê ‘Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things’ em solo brasileiro. A caravana do Guns N' Roses já incendiou os palcos de Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro e Vitória.
Raimundos abre a noite
Em Salvador, antes da atração principal, marcada para às 20h, a banda Raimundos aquece o público a partir das 18h30, com um repertório de rock nacional.
Os portões abrem às 16h e os últimos ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital, com opções nos setores lounge premium e experience, com valores que variam entre R$ 1.000 e R$ 2.695, além das taxas.
Após o show, Axl, Slash, Duff e companhia embalam seus cases para os três últimos compromissos no país:
- Fortaleza (18/04)
- São Luís (21/04)
- Belém (24/04)
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