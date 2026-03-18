Luísa Sonza usa música de MC acusado de apologia ao estupro

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Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny - Foto: Divulgação

A cantora Luísa Sonza lançou na terça-feira, 17, ‘Telefone’, o primeiro single do seu novo álbum, ‘Brutal Paraíso’. Com pouco mais de um minuto e meio, a artista também divulgou o clipe do trabalho.

A música utiliza o sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny. O trecho usado por Sonza também ficou conhecido por viralizar com a canção, ‘Oh Novinha’, de MC Don Juan.

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No final de 2017, MC Denny foi criticado pela letra da música ‘Vai Faz a Fila’, apontada como apologia ao estupro. Parte da letra diz: “Vou socar na sua b* sem parar / E se você pedir pra eu parar, não vou parar / Porque você quem escolhe vir pra base transar”.

A música foi deletada das plataformas de streaming, assim como o videoclipe no YouTube, após críticas.

Vai Faz a Fila foi uma das músicas de funk criticadas por apologia ao estupro. Outra canção que levantou o debate público foi ‘Surubinha de Leve’, do MC Diguinho.

Brutal Paraíso

O novo álbum de Luísa Sonza tem lançamento previsto para o dia 7 de abril. Nas últimas semanas, viralizaram nas redes sociais vídeos da cantora divulgando seu futuro trabalho nas ruas de São Paulo.

Ouça ‘Telefone’: