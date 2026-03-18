Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Luísa Sonza usa música de MC acusado de apologia ao estupro

Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

18/03/2026 - 9:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny
Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny -

A cantora Luísa Sonza lançou na terça-feira, 17, ‘Telefone’, o primeiro single do seu novo álbum, ‘Brutal Paraíso’. Com pouco mais de um minuto e meio, a artista também divulgou o clipe do trabalho.

A música utiliza o sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny. O trecho usado por Sonza também ficou conhecido por viralizar com a canção, ‘Oh Novinha’, de MC Don Juan.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No final de 2017, MC Denny foi criticado pela letra da música ‘Vai Faz a Fila’, apontada como apologia ao estupro. Parte da letra diz: “Vou socar na sua b* sem parar / E se você pedir pra eu parar, não vou parar / Porque você quem escolhe vir pra base transar”.

A música foi deletada das plataformas de streaming, assim como o videoclipe no YouTube, após críticas.

Vai Faz a Fila foi uma das músicas de funk criticadas por apologia ao estupro. Outra canção que levantou o debate público foi ‘Surubinha de Leve’, do MC Diguinho.

Brutal Paraíso

O novo álbum de Luísa Sonza tem lançamento previsto para o dia 7 de abril. Nas últimas semanas, viralizaram nas redes sociais vídeos da cantora divulgando seu futuro trabalho nas ruas de São Paulo.

Ouça ‘Telefone’:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apologia ao estupro Luísa Sonza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny
Play

Luísa Sonza usa música de MC acusado de apologia ao estupro

Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny
Play

Pablo quebra o silêncio sobre 'plágio' de Bruno Mars: "Fiquei surpreso"

Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny
Play

Bruno Mars plagiou música sucesso de Pablo? Saiba opiniões de especialistas

Sonza utilizou sample de ‘Desbloqueia A Tela’, canção de MC Denny
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

x