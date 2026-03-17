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MÚSICA

Morre a mãe de Ney Matogrosso aos 103 anos

Segundo comunicado, Beita Pereira já apresentava um quadro de saúde debilitado

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

17/03/2026 - 20:26 h

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Ney Matogrosso costumava compartilhar momentos ao lado da mãe nas redes sociais
Ney Matogrosso costumava compartilhar momentos ao lado da mãe nas redes sociais -

Beita Pereira, mãe do cantor Ney Matogrosso, morreu aos 103 anos nesta terça-feira, 17. Ela vivia com o artista em seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada por meio das redes sociais do cantor, em um comunicado que destacou o momento delicado enfrentado pela família. Segundo a publicação, Beita já apresentava um quadro de saúde debilitado, com fragilidade física e também comprometimento cognitivo.

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Em maio do ano passado, durante o lançamento da cinebiografia O Homem com H, Ney Matogrosso chegou a comentar sobre o estado da mãe, mencionando episódios de perda de memória, comuns na idade avançada.

Mensagem nas redes

O texto divulgado fez uma homenagem à mãe e falou sobre o sentimento de despedida. A publicação ressaltou a importância do cuidado e do amor no período em que conviveram mais próximos, especialmente nos últimos anos.

Ainda de acordo com o comunicado, a morte de Beita pode impactar a agenda profissional do cantor. Algumas apresentações poderão ser remarcadas, e novas informações devem ser divulgadas em breve.

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Um post compartilhado por Ney Matogrosso - Uma força da Natureza! ✨ (@compartilhando_ney_matogrosso)

Relação próxima e momentos marcantes

Ney Matogrosso costumava compartilhar momentos ao lado da mãe nas redes sociais. Em outubro de 2022, ele celebrou publicamente os 100 anos de Beita, em uma homenagem que repercutiu entre fãs.

A relação entre os dois também foi retratada na cinebiografia do artista, destacando o vínculo afetivo construído ao longo da vida.

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Tags:

luto música Ney Matogrosso

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