Shakira fica surpresa com público em Copacabana: "Tudo é pra mim?"

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Shakira será atração do Todo Mundo no Rio 2026 - Foto: Reprodução | Instagram

Shakira atraiu uma multidão de fãs nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira, 1, quando fez a passagem de som para o show que acontece neste sábado, 2.

Um dos destaques do ensaio geral ficou por conta da participação dos irmãos Caetano Veloso, 83, e Maria Bethânia, 79, grandes figuras da música popular brasileira.

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A cantora se mostrou, nas redes sociais, impressionada com a quantidade de público presente no local, à sua espera.

"Isso tudo é para mim?", disse a colombiana. "Aham!", respondeu uma integrante de sua equipe. "Não, não. Por mim? Por que?", questionou ela surpresa novamente. "Pessoal, é só o ensaio. E já está assim?", completou por fim.

Veja a reação de Shakira:

Poxa, me disseram "Ninguém no Rio". pic.twitter.com/w3osNsKSfD — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) May 1, 2026

O show

O show de Shakira espera um público de 2 milhões de pessoas. Segundo previsão da produção do evento, a colombiana deve subir ao palco às 21h45 do sábado — mas ainda não há informações sobre a duração a apresentação.