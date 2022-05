Dois policiais rodoviários são assassinados a tiros em Fortaleza

Dois policiais rodoviários federais, identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho foram mortos a tiros por um homem na manhã desta quarta-feira, 18, em Fortaleza, no trecho da rodovia BR-116. Os agentes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas eles não resistiram aos ferimentos. O autor dos disparos também foi morto.

No vídeo gravado por motoristas que passavam pelo local, momento do tiroteio, é possível ouvir sete disparos.

Após ser abordado pelos dois policiais, o suspeito tomou a arma de um dos policiais e os matou. Segundo a Secretaria da Segurança, os agentes estavam patrulhando a via, e retiraram um homem em situação de rua que transitava entre os carros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito do crime acabou morto a tiros por um agente da Polícia Rodoviária Estadual à paisana. Os investigadores da polícia apuram também se há uma terceira pessoa envolvida no crime.

Agentes da PRF, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar, e de outras forças de segurança foram ao local da ocorrência. Um helicóptero da PM também foi acionado e pousou na pista.



Em decorrência do assassinato, o trânsito no trecho foi bloqueado e havia um congestionamento na região na manhã desta quarta-feira,18.