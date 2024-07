Ministra da França mergulha no Sena às vésperas das Olimpíadas; veja

Ministra se antecipou a prefeita de Paris, que deve tomar banho no rio na próxima quarta (17) - Foto: Divulgação | Ministério do Esporte da França

A ministra francesa do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, mergulhou e tomou banho no Rio Sena, neste sábado (13). A atitude da ministra foi tomada a duas semanas do início das Olimpíadas em Paris, em meio a discussões se o rio, que receberá provas aquáticas, está poluído ou próprio para banho.

Oudéa-Castéra estava acompanhada do triatleta paralímpico Alexis Hanquinquant. Eles mergulharam próximo às pontes Alexandre III e Invalides. “Foi uma emoção indescritível. Estamos sonhando e esperando por isso. Teve muito trabalho envolvido por anos feito por um grupo de pessoas e fomos bem-sucedidos. Graças aos jogos, estamos intensificando o desafio de tornar o rio pronto para nadar”, disse a parlamentar após o mergulho.



No dia 17 de julho, próxima quarta, quem cairá nas águas é Anne Hidalgo, prefeita de Paris. Nesta sexta-feira (12), as autoridades anunciaram que, depois de vários resultados negativos, os parâmetros estavam dentro dos limites autorizados para a competição.



Os maus resultados da qualidade da água provocaram diversos adiamentos dos ensaios da cerimônia de abertura dos jogos, marcada para o dia 26 de julho, com desfile ao lingo do Sena. O ensaio foi finalmente marcado para esta terça (16).



