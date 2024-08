Veja como está o quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris

O Brasil, que atualmente ocupa a 16ª colocação com uma medalha de prata e duas de bronze, estaria, hipoteticamente, no top 10 do ranking geral - Foto: Divulgação | COI

Mesmo com garra e determinação, a delegação brasileira ainda busca consolidar sua posição no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em um cenário hipotético, se o Brasil tivesse conquistado o ouro em duas das modalidades que mais nos deram emoção hoje, o judô e o skate, o Brasil daria um salto significativo no quadro de medalhas.

Com as derrotas, os brasileiros ficaram em quinto lugar no judô e sexto no skate. Apesar do resultado negativo, Rafaela Silva ainda pode conquistar uma medalha em Paris. A atleta também vai participar da disputa por equipe mista, que será realizada em 3 de agosto.

