A Bahia contra a gripe

- Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Crianças até 6 anos e pessoas idosas 60+ estão entre os grupos prioritários de imunização contra a gripe, na primeira fase da campanha de 2026. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) quer atender o maior número de gestantes e puérperas até 45 dias depois do parto.

A proposta de proteger a população alcança também trabalhadores da saúde e professores de educação básica e superior; povos indígenas e quilombolas. Já começou a distribuição de 1 milhão e 300 mil doses, conforme combinado com o Ministério da Saúde no sentido de alcançar todas as regiões do estado.

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As doses evitam o efeito do vírus influenza e chegam num momento propício, porque com o fim da alta estação, a expectativa é por queda nas temperaturas, favorecendo o contágio. A mobilização nos hospitais e postos de saúde começa no sábado, dia 28, quando equipes de servidores vão atender 417 municípios baianos.

O mutirão pela vida tem como tática, visando seu pleno êxito, a concentração em cidades com maior capacidade de atender a seus habitantes e ao entorno. A defesa do direito de todas e todos a defender-se do vírus impõe, ainda, atendimento a pessoas em situação provisória de rua, expostas à enfermidade.

A campanha acerta em cheio ao seguir o imperativo de agir de tal forma a fazer da imunização uma ação capaz de alcançar os grupos sociais vulneráveis. Assim, chegará também às pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, além daquelas trabalhadoras em contato direto com muita gente.

São os casos de caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo; trabalhadores portuários e dos correios e profissionais de segurança. Funcionários do sistema prisional e pessoas temporariamente privadas de liberdade também terão o devido atendimento pelo Estado brasileiro.

Conduz com coerência o governo federal mais esta batalha pela saúde, devolvendo em bem estar a arrecadação de tributos. A campanha ajuda a imunizar contra os rasos argumento de quem defende a redução dos serviços públicos e seus inestimáveis efeitos civilizatórios.