A escalada do turismo

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Manter os bons resultados obtidos pelo turismo baiano não é o suficiente para satisfazer investidores e a classe trabalhadora, quando se tem muito a crescer, produzindo a necessidade de buscar meios de atrair voos internacionais a fim de impulsionar o setor por meio da “subvenção”, denominação técnica de transferência concedida com o objetivo de cobrir despesas de custeio para operações de companhias aéreas, seguindo a Lei estadual 14.789.

Tem direito ao incentivo toda empresa capaz de comprovar voos com origem, conexão ou destino de aeroportos da Bahia, tendo, no mínimo duas linhas semanais, em medida com potencial de impacto de até R$ 20 milhões no orçamento anual, em possível retorno multiplicado em estímulo ao aumento no fluxo de visitantes do exterior, robustecendo toda a rede local.

O objetivo, de acordo com a adesão à mecânica de mercado, é o de acrescentar cifras visando gerar mais negócios e empregos, em “novo patamar competitivo”, segundo palavras do secretário Maurício Bacelar, confiante em despertar o interesse de operadores dispostos a trazer estrangeiros, preferencialmente com poder de consumo representado em moedas fortes, movimentando, assim, a economia de um estado vocacionado para atrair fãs.

Além de fortalecer os laços das conexões aéreas com Portugal, Espanha e França, pela Europa; Argentina, Chile e Uruguai, na América do Sul, a boa ideia pode inspirar novas rotas, e ainda contribuir para projetar a expansão dos atuais 40% de volume de visitantes do Nordeste, tendo a Bahia como porta de entrada, de acordo com dados fornecidos pela Polícia Federal e pelo Ministério do Turismo.

A iniciativa de fomento começará a ser testada com maiores chances de êxito quando passarem as chuvas provisórias desta Primavera e o sol brilhar mais firme, mirando os meses de dezembro, janeiro e fevereiro como os de maior frequência de novos turistas e o grande contingente de seguidores já habituados a fruir das belezas naturais e do patrimônio cultural imaterial da “Boa Terra”.