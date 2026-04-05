A manutenção do equilíbrio político na chapa governista

Geraldo Júnior foi confirmado pelo governador Jerônimo Rodrigues como pré-candidato a vice - Foto: Divulgação/Secom

A definição da chapa governista para o pleito de 2026 encerrou um ciclo de intensas articulações que pautaram os bastidores da política baiana nas últimas semanas. Em um gesto carregado de simbolismo, o governador Jerônimo Rodrigues aproveitou uma data de forte apelo pessoal e religioso para selar o destino de sua composição: em plena Sexta-feira Santa, e no dia em que celebrava aniversário, confirmou a manutenção de Geraldo Júnior na majoritária.

O anúncio, diante da Arena Fonte Nova lotada, põe fim a uma verdadeira "via crucis" de conjecturas. Durante o processo, alimentado por um cenário de incertezas e pela natural expectativa de legendas aliadas, diversos nomes foram ventilados. Contudo, a decisão parece ter sido guiada pelo pragmatismo. Prevaleceu a tese defendida pelo senador Jaques Wagner, entusiasta da estabilidade da estrutura atual, que frequentemente recorria ao velho ditado: “Em time que está ganhando, não se mexe”.

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A escolha, no entanto, não se sustenta só na manutenção da harmonia política, mas também no peso da experiência. Geraldo Júnior carrega consigo o lastro de quem conhece profundamente as engrenagens do Legislativo e a pulsação das ruas, tendo servido por quatro legislaturas como vereador de Salvador. Sua habilidade de articulação foi testada e aprovada em um dos postos mais sensíveis da capital, ao presidir a Câmara Municipal por três vezes, experiência que o gabarita como interlocutor estratégico para o governo.

Nesse intervalo de definições, o vice-governador adotou uma postura de fidelidade institucional e paciência estratégica. Ao manter o discurso alinhado ao do governador e respeitar o rito do grupo, evitou o embate público. Questionado, manteve sempre a mesma toada: "No momento certo, o governador, que é o condutor do processo, chamará nosso partido para conversar”.

O desfecho fortalece também o MDB, cuja articulação, sob a batuta de Geddel Vieira Lima, foi peça-chave para assegurar o espaço do partido em um xadrez onde a vaga de vice era a última peça a ser posicionada. Com os times montados, as eleições ganham um novo momento. Cabe ao eleitor, a partir de agora, o papel de acompanhar e analisar as propostas para que o voto, em outubro, seja um exercício pleno de consciência democrática.