A perfeição do círculo | A TARDE

A forma perfeita consagrada pela geometria – o círculo –, representa igualmente com maior fidedignidade a escolha por um modelo econômico capaz de eliminar resíduos, reduzir desperdícios e garantir a proteção da natureza.

Este modelo próximo da plena proporção é o tema do Fórum Nordeste de Economia Circular, inédito no Brasil, programado de hoje, dia 23, até domingo, 26, em Salvador, formando desenho esférico com vórtices dos vários sujeitos.

Estarão presentes representantes dos governos, empresas, organizações não governamentais e sociedade civil com o objetivo de deliberar ações a fim de garantir prosperidade sem agredir a saúde do planeta e ameaçar seu futuro.

Para decifrar o enigma, sem devorar as potencialidades de onde extraem-se as riquezas, o método escolhido é o de promover avanços nas questões qualificadas como “humanitárias” por meio de táticas eficazes e decisivas.

O foco conceitual, conforme antecipou o programa “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM, consiste na ideia distinta de meio ambiente capaz de dialogar com o desenvolvimento, migrando do discurso coerente até o cotidiano.

Para a primeira capital, sediar um encontro com esta proposta é de pioneirismo admirável, pois revela o compromisso de todas e de todos a fim de superar o paradigma do “progresso a qualquer custo”.

Assim como plantou-se por estas plagas a semente do bem da civilização brasileira, a Boa Terra está vocacionada a acolher múltiplos segmentos a fim de se construir o novo modo de gerir a partilha da fartura sem cicatrizes.

O guia para a abertura da alvissareira trilha pode ser nomeado “colaboração”, com efeito de redirecionar práticas antigas, impactadas pelo extrativismo do período de ocupação dos países corsários antes da independência.

A benfazeja reunião, tomando-se como base a convergência dos avanços tecnológicos com a preservação das matas e das águas, pode tomar o tônus rijo de revolução no trato com a biodiversidade em legado perpétuo.