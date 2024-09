A perna curta da mentira

- Foto: Brendan Smialowski / AFP

O debate para a Casa Branca prestou relevante serviço de divulgar mundialmente um método eficiente de combater a mentira, quando o apresentador, o jornalista David Muir, deu flagrante perfeito em Donald Trump, ao denunciar, de imediato, como falsas as informações divulgadas pelo republicano, dando conta de terem migrantes haitianos se alimentado da carne de cães e gatos.

Não apenas a imprensa precisa agir como farol a iluminar incessantemente a treva da desinformação, como todo cidadão dotado de consciência deve acionar o raciocínio, ao verificar melhor se tem mesmo razões para acreditar em proposições estapafúrdias, exceto se aceita rebaixar-se a um inanimado.

A luta contemporânea exige a participação de todos e todas quantas entendem a relevância de sustentar os princípios de bom convívio, enfrentando o rigor de uma aritmética iniludível: a verdade é uma só, enquanto as “fake news” podem chegar à casa dos milhões.

A ameaça de um recuo de séculos vem produzindo profissionais da política da estatura do candidato estadunidense, como os há no Brasil, prontos para serem sempre desmascarados no momento mesmo do atentado contra o honesto relato dos fatos como ocorreram, impedindo-se assim a desfaçatez e o descaro de quem pretende fabricar “realidades”.

A tática de esganar uma narrativa, multiplicando “versões”, identifica os extremistas com a origem de tão repelente invenção, o Ministério da Propaganda do Partido Nazista alemão, liderado por Joseph Goebbels, referência da prática viciosa de “repetir mentiras até torná-las verdade”, persuadindo a opinião pública em ilusões reacionárias.

A mentalidade tacanha e perversa, pautada no descalabro do ludibrio, disseminada no descontrole da internet, não pode perseverar, porquanto o hediondo corolário, do qual se serve a patifaria, eleva à falsa condição de “mito” os anticristos adeptos de genocídio, misoginia, racismo e associação com crime organizado, sugerindo desvelo “Partizan” de combate diuturno para se queimar, outra vez, a semente do mal.