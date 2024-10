A presença de Anísio

Anísio Teixeira - Foto: Arquivo Central da Universidade de Brasília

Ao conceder o título de patrono da escola pública brasileira ao professor baiano Anísio Teixeira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém viva a luta por uma educação universal – para todas e todos, igualmente -; gratuita – custeada pelos impostos – e laica – indiferente a ideologias.

Estas atribuições são as mesmas representadas no admirável perfil do cidadão nascido em Caetité, no Sudoeste do estado, ganhando notoriedade internacional por seu pensamento voltado para construção de um mundo acolhedor e inclusivo, pautado no ideal da produção e da partilha de conhecimento.

Serve a lei proposta pela deputada federal Alice Portugal como reparo simbólico à dor do insigne caetiteense, cujo corpo foi encontrado sem vida e com sinais de tortura, no fundo do poço do elevador de um prédio, no Rio de Janeiro, em abril de 1971, auge da ditadura do general Médici.

O terror institucional era a resposta das elites temerosas de perder seus privilégios hereditários, ao utilizar-se do mal que a Força sempre faz, tendo o pensador da pedagogia enfrentado antes, durante o “Estado Novo”, a ira dos aparelhos de repressão, naquela época, sobrevivendo o docente.

Na certeza de desobedecer ao padrão normativo de contribuir para dominação e desigualdades, teria sido o suposto “erro” de seu comportamento, ao contrariar integrantes da classe social da qual ele mesmo fazia parte, embora sem compartilhar da habitual violência.

Irritou medalhões e fazendeiros; banqueiros e proprietários; conservadores de todos os matizes, por defender a criação de rede de ensino acessível, libertária e inovadora, desde o jardim de infância ao curso superior, assinando o revolucionário Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.

Na Bahia, em 1950, semeou projeto de alcance social até hoje inigualável, ao oferecer à juventude o Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, a “Escola-Parque”, sempre na perspectiva ora eternizada, ao reconhecer agora o Brasil o legado de Anísio como referência para o futuro e a soberania do país.