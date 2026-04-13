A revolução das bikes

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O incentivo à prática do ciclismo repercute em plenitude de conquistas para a cidadania de Salvador à proporção do aumento das pistas reservadas. Os números oficiais ostentam multiplicação de 600%, saindo a malha cicloviária de 36 para 310 quilômetros em dez anos.

São fragmentos de asfalto bem sinalizados, porém alguns deles em disputa flagrante com os veículos de quatro rodas, exigindo mais atenção. Há trechos convergindo bicicletas e entradas de condomínio; outros, coincidindo com manobras necessárias de retorno com o fluxo das "magrelas".

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Não poderia ser de outra forma, pois somente agora, nos últimos anos, tem se buscado ajustar as ciclovias ao planejamento urbano, incluindo o trânsito. Em nada deslustra a convicção dos gestores públicos; ao contrário, o esforço ganha relevo devido aos contorcionismos da cidade de mil vielas e ladeiras. Quando, a despeito do perfil íngreme, se consegue alguma racionalidade no traçado, lá estão as bikes, trazendo a bandeira da revolução no convívio.

A bicicleta torna-se um bem intermediário à felicidade por uma série de motivos, tantos quantos se possam pensar após a leitura da manchete dominical d’A TARDE, Pedala, Salvador! Neste rápido exercício, pedalar gera bem-estar, pela leveza do passeio, assimilando encantos por um olhar próprio.

Benefícios destacados:

Saúde: Aumenta a probabilidade de o ciclista ganhar em saúde — músculos, ossos, pulmões, coração e mente são bem cuidados na cadência das pedaladas.

Economia: Não se precisa gastar com frequência porque não há tanque para abastecer, trocando-se o combustível caro e poluente pela absorção de oxigênio.

Liberdade: O ciclista é uma pessoa livre dos modais convencionais; pode ir e vir de bike sem precisar de ônibus, metrô, automóvel, táxi ou transporte por aplicativo.

A pessoa humana equilibrada em sua "magrela" transcende à dimensão da política, por guiar-se a si mesma sem precisar obedecer a rotinas externas à consciência, restando a quem sonha com uma nova aurora para a humanidade alinhar-se a esta frota feliz rumo a um futuro libertador.