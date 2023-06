A terapia da floresta

O sabor da grande vitória provém, em justa medida, dos êxitos na remoção heroica de barreiras, a exemplo da significativa queda do desmatamento, ao derrubar o Brasil, não mais as árvores, mas o culto à ignorância antes dominante.

Supera o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a era da besta e sua sombra, ao subtrair auspiciosos 31% na estatística de crimes contra a Amazônia Legal, nos cinco primeiros meses de 2023.

O cálculo de comparação com mesmo período do ano passado tem base em dados confiáveis, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com o rigor e o cuidado consagrados pela ciência.

Além da média geral analisada em tempo e espaço definidos, a diminuição de 10% no desmatamento contando-se apenas maio, inspira expectativa de aumento da potência das equipes de vigilância e instâncias punitivas judiciárias.

Para uma dimensão aproximada da conquista, o segundo semestre do adeus da finada gestão federal sinalizou 54% de destruição do mundo verde, em apocalipse de "política pública" fraudada por reversa intencionalidade.

Levando em conta o engajamento coletivo na construção de um país, da forma como seus cidadãos desejam, os servidores federais dedicaram-se a buscar conhecimento, iniciando pela sensação de fogo nas queimadas.

Em um segundo passo, colecionaram na memória as localidades onde havia reincidência ou estavam na rota de expansão da fumaceira transgressora.

Com a experiência gerada pelo armazém de casos e suas circunstâncias, foi possível alcançar o estágio da arte ou da técnica de como fazer para estancar a sangria de oxigênio e biodiversidade.

Na sequência, o golpe final no obscurantismo representado pela recidiva de Nero na floresta veio com a certeira teoria dos cientistas, viabilizando práticas prováveis de sucesso na cura da doença ecológica.

Desperta, assim, o gigante sul-americano para voltar a assumir a condição admirável de um dos líderes mundiais na defesa do planeta, não apenas no destemido enfrentamento dos incêndios e dos incendiários, mas também na lição de método, o caminho seguro da terapia ambiental.