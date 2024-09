A vida no trânsito

Campanha do Detran-BA, na Avenida Paralela, em Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Gerir o convívio nas pistas, envolvendo milhões de automóveis e outra gigantesca quantidade de pessoas dirigindo ou na condição de passageiros, é uma missão necessária na sociedade contemporânea, tal a importância da mobilidade, envolvendo a vida e a morte, como se pode verificar no cuidado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da Bahia, ao participar das atividades da “Semana Nacional”.

Pensar bem para avaliar se há fortes razões para este ou aquele argumento pode ser o primeiro passo no sentido de promover ações e incentivar comportamentos compatíveis com o tamanho da responsabilidade dos gestores, como parece o caso do diretor-geral do ente baiano, ao ser entrevistado no programa Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM.

>> Diretor do Detran-BA fala sobre ações para um trânsito seguro

Ponderou o senhor Rodrigo Pimentel um suposto aceite, a priori, da cidadania, acerca da banalização de pequenas infrações, no entanto, cria-se uma “cultura” ou um “jeito de ser” a ponto de elevar-se este desempenho infeliz até ter como efeito o óbito e a sequela originados de acidentes evitáveis, em impacto menosprezado em relação, por exemplo, a cobranças pelo combate a epidemias como a de dengue.

A autoridade saiu da posição defensiva para tentar persuadir da importância da operação de surpresa, mais conhecida por “blitz”, devido ao desdobramento, senão educativo, de cultivar nos usuários um sentido de alerta, como ocorre em toda fiscalização bem-sucedida, embora se registre, com frequência, alguma resistência, atenuada quando se mantém a chama do “debate vivo”, como anuncia o diretor.

A campanha baiana, denominada “Gentileza gera Gentileza”, deriva da ideia de se dirigir para si e os outros, um imperativo categórico, pois serve o exemplo particular como universal, realizando-se por acréscimo o Festival Paz no Trânsito, envolvendo secretarias de Educação e de Turismo, em atividades programadas para a Escola Estadual Polivalente, na Amaralina, hoje, a partir das 8 horas da manhã.