Ameaça precoce | A TARDE

O acesso, a cada dia mais precoce à internet, pode produzir nas mães, pais e responsáveis a sensação de orgulho pela destreza da criança, ao comandar o computador, mas os riscos não devem ser deletados.

Uma análise qualitativa dos números emite o sinal de alerta, pois a exploração sexual infantil na www cresceu 84% em relação ao mesmo período do ano passado.

O percentual foi divulgado pela organização não-governamental Safernet, há 18 anos operando em defesa dos direitos humanos na galáxia criada para unir as pessoas e compartilhar culturas, embora tenha sido desvirtuada.

Mesmo em campanha contínua na defesa do projeto original das sociedades conectadas em rede, já alcança o patamar de 55 mil as denúncias de imagens de abusos, com o agravante de mais da metade somente no ano passado.

Desta escalada preocupante, entende-se como emergencial o cenário no qual o convívio por tecnologias, acolhendo a faixa etária novel, vem crescendo exponencialmente, exigindo toda cautela na adesão de meninas e meninos.

Enquanto torna-se necessário o investimento na educação, como método preventivo, é preciso acompanhar a prole com atenção nas trilhas virtuais a fim de se instruírem sobre temas saudáveis e permitidos.

A boa ideia é buscar táticas possíveis de manter a novíssima geração interessada em adquirir conhecimentos confiáveis, livre da ameaça de arapucas cibernéticas de imagens obscenas e proposições falsas.

O desafio é o de habituar a gente miúda a aprender desde cedo a percorrer as infovias, em busca de saber mais sobre um mundo a ser descoberto, com as facilidades à disposição.

Há males espalhados, como um novo jarro de Pandora derramando pelos monitores, não apenas impressões destrutivas, como forjando perfis pouco afeiçoados à leitura e à interpretação orgânica ao bom-pensar.

Na perspectiva de assimilar saberes variados, emerge um público infantil naturalmente afoito, precisando da companhia de adultos dispostos a aprimorarem suas próprias condutas para terem condições de educar.