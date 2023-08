Em um período de 10 anos, entre 2010 e 2021, aumentou em 7,5% o número de mortes entre mulheres por cada 100 mil habitantes devido ao abuso ou consumo inapropriado de bebida alcóolica.

O número de internações aumentou em 5% neste contingente de adeptas do ambíguo etilismo, escolha incompatível com a luta pelo empoderamento feminino, pois os excessos prejudicam todas e todos.

Os números do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) emitem este alerta, cabendo sugestão para incluir na política pública o aconselhamento de não beber além da conta do razoável, pois trata-se de prática viciosa.

Os dados relacionados a gênero, tomando-se como base apenas a declaração do sexo biológico, integram a quinta edição do relatório “Álcool e Saúde dos Brasileiros: Panorama 2023”.

Embora o recorte demande preocupações, de um modo geral é possível produzir uma análise qualitativa de um resultado alvissareiro com a redução de 5% nos óbitos e 9% na ocupação de leitos de hospitais e clínicas.

O cálculo obtido para os autoproclamados “homens” superou esta média, ao atingir 8% a menos de finados e 13% de frequência nos estabelecimentos de tratamento de enfermidades.

A projeção animadora pode ajudar a formular uma boa hipótese sobre a contenção dos acidentes de trânsito, a segunda maior causa mortis, perdendo apenas para a cirrose – doença do fígado.

Na Bahia, o número de hospitalizados ficou em 124 a cada 100 mil habitantes, número bem abaixo dos 157 do total nacional, cabendo aplaudir o maior controle, quando se faz a escolha de rejeitar o copo cheio.

Toda e qualquer sinalização de resistência da população, ao tratar dos riscos de morte produzidos pela ingestão abusiva, deve ser comemorada com ênfase, pois a frequência aos bares é incentivada sem qualquer limitação.

Como a droga lícita é legalizada, apesar de tantos males, ficam as cidadãs e os cidadãos à vontade para divertir-se com as jarras de Dioniso, agravando-se com a ausência de uma campanha massiva comunicacional para orientação.