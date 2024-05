Ataque fora de casa | A TARDE

O categórico imperativo de ajudar a quem precisa alcança o povo do Rio Grande do Sul, como deve ocorrer com qualquer um dos entes federativos em apuros, mas neste ínterim, atacar a democracia pode merecer o repúdio geral.

Enquanto o noticiário se alimenta das dores e do sofrimento dos gaúchos, em razão do destempero do clima, deputados escaparam, nas caladas, para viajar aos Estados Unidos a fim de ampliar o entrosamento com a extrema-direita.

A comitiva de parlamentares seguidoras e seguidores do ex-presidente do Brasil participa de sessão do Congresso estadunidense nomeada “Twitter Files Brazil”, mostrando com estardalhaço supostas decisões judiciais de censura.

Os mesmos algozes, de quem a alergia ao regime do voto ataca a saúde política, querem agora disfarçar-se de “amigos das liberdades”, ao indignarem-se fortemente com bloqueios de perfis, sem acrescentarem os motivos.

Como podem estar esquecidos, vale lembrar, então, as boas razões levando ao afastamento de conteúdos de pornografia com crianças; exaltação a ideologias totalitárias como nazismo e fascismo; e mentiras variadas.

Compõem a gira de doidivanas quatro deputados e um senador, dispostos a disparar contra a lisura do Supremo Tribunal Federal, na toada das calúnias proferidas por Elon Musk, dono da X, ao esgrimir argumentos falaciosos.

A audácia da malta convocada pelo biruta das tecnoficções ganha o desenho de novo disparate golpista contra a corte mais importante do país, tendo como homem-base da barreira do ódio o ministro Alexandre de Moraes.

Para escudar-se em parvoíce de tal estatura, a patetada afirma, em tom de descaro, a articulação de uma “ditadura” no país, no afã de obter, diante da injúria, o apoio de republicanos ligados a Donald Trump, de olho na volta ao poder.

Enquanto os reacionários saudosos da hidroxicloroquina “viajam”, em sentidos diversos, o governo federal trabalha para socorrer 1,3 milhão de pessoas – não importando se os sulistas sufragaram o nome do candidato derrotado em 2022.

