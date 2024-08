Campanha democrática

- Foto: STE /DIVULGAÇÃO

Campanha em parceria com entidades de jornalismo, lançamento de Disque-Denúncia, painel de monitoramento e acordo com grandes empresas de tecnologia: eis o pacote de novas ações do Tribunal Superior Eleitoral para reforçar o combate à desinformação nas eleições.

A força-tarefa inclui a participação de instituições como a Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), junto com outras 11 instituições de imprensa, entre elas a ANJ (Associação Nacional de Jornais).

A estratégia traz para a luta em defesa da democracia representativa os profissionais dos quais depende um dos pilares do regime do voto: o dever de divulgar vozes divergentes, de forma proporcional, resistindo à pressão de grupos sociais na disputa pelo poder.

O lema indica o comprometimento desta missão primordial de quem tem como razão de ser levar ao conhecimento geral projetos os mais diversos na batalha das urnas: “Jornalismo é confiável, fala nossa língua, protege da desinformação e fortalece a democracia”.

A proposta, agora, é engajar na campanha a cidadania, no sentido de avaliar, com o necessário senso crítico, as publicações em todas as mídias, tendo como critério o incentivo à divergência, afinal, não há confronto sem discordâncias ideológicas, exceto no caso de extremismos.

Também será utilizado o ambiente digital para distribuição de informações confiáveis sobre o processo eleitoral, atuando desta forma, para coibir as atividades clandestinas e ilegais de grupos dispostos a usar a internet para o mal de desacreditar os trâmites democráticos

O planejamento inclui a defesa do Poder Judiciário independente, no sentido de coibir a desinformação, uma das chagas a incomodarem as instituições republicanas.

A dois meses das eleições para prefeitos e vereadores em 5.568 municípios, as medidas têm como apoio o serviço telefônico, no número 1491, pelo qual o cidadão poderá cumprir seu papel fiscalizador ao denunciar à Justiça Eleitoral quaisquer irregularidades, principalmente a disseminação de conteúdos falsos.