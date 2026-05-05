Convergência e compromisso

O entendimento institucional entre os três poderes e a participação de órgãos de fiscalização e controle têm permitido que a Bahia se diferencie no panorama nacional ao viabilizar caminhos para a convergência de ações. O atual momento estadual revela, nestas nuances, indícios de maturidade democrática, na qual percebe-se o espírito de cooperação político-administrativa em prol do interesse público.

A combinação fortalece a crença na melhoria da qualidade da governança, por ampliar a representatividade e reunir múltiplas vozes. A atuação conjunta se traduz em programas como o Pacto pela Vida, que associou esforços do Executivo ao sistema de justiça e ao parlamento estadual, na busca de métodos para enfrentar a criminalidade, evoluindo para o Bahia pela Paz, que investe em políticas sociais de prevenção, graças ao entrosamento entre diferentes esferas institucionais.

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Tais articulações permitem respostas mais rápidas a desafios expressivos. Outro exemplo é o pacto firmado entre Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e governo do Estado para sinalização quanto à necessidade de realização de mutirões para reduzir o acúmulo de processos.

Em paralelo, órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) investem na ampliação do diálogo com a sociedade, sem prejuízo da missão de fiscalização no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Políticas transversais nas áreas de saúde, educação e proteção social contam com a mediação de decisões judiciais e o acompanhamento do Ministério Público. Também merece menção o êxito do trabalho conjunto de construção participativa do Plano Plurianual, envolvendo a Assembleia Legislativa e instituições outras.

Em um cenário nacional marcado pela polarização, tal prática se impõe como referência de equilíbrio democrático, onde a cooperação se afirma como vetor de desenvolvimento e de garantia de respostas institucionais consistentes aos clamores da sociedade.