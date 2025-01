Democracia é todo dia

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A cada posse de eleitos em sufrágio direto aumenta a tendência de a democracia brasileira sair fortalecida, com a expectativa de a cidadania engajada seguir aprendendo a participar como protagonista, mobilizando recursos no sentido de seguir o lema “fiscalize seu voto”, dedicando toda atenção a fim de cobrar o cumprimento das juras de campanha.

O rito não esgota o trâmite democrático, ao contrário, a voz e a ação no dia a dia constituem a “argamassa” e o “cimento” da construção política, descartando-se a ilusão de “essência” no relacionamento com o poder público: está nas escolhas cotidianas de como queremos nos nossos municípios o aprimoramento das condições propostas pelos eleitos e reeleitos.

É preciso entender os efeitos do devir incessante ao qual estão todos necessariamente impactados, cidadãos e mandatários, portanto, trata-se também de contribuir para modificar as diretrizes, quando a validade dos aforismos for vencida pelo movimento incessante das contradições.

São dois vieses distintos: o moral – cada pessoa desenvolve individualmente valores por meio dos quais “pesam” as iniciativas do mandato; – e o ético – este, de perfil coletivo, quando os sujeitos provisoriamente em comando e a população da qual emana sua força combinam meios de decidirem como deve ser a vida compartilhada na “polis” (cidade).

Um ledo engano reside em formar crença em ideias perfeitas como definitivas porque ao migrarem da abstração para a concretude, perdem sua consistência original, sem entretanto desviarem-se do norte da utopia, bússola com a qual se pode chegar o mais próximo possível do melhor convívio.

A imprensa, se exercida no sentido de desvelar interesses de grupos sociais em disputa; as associações de sociedade civil, quando organizadas para defender práticas amparadas na verdade; e o apoio de instituições judiciárias; são táticas eficientes, evitando locupletarem-se os “aliados”, na hipótese plausível de evolução de patrimônio incompatível com ordenados pagos a prefeitos e vereadores.