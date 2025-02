- Foto: Uendel Galter / Ag A TARDE

Ao anunciarem a saída da Organização Mundial de Saúde (OMS), os Estados Unidos tentam isentar-se da necessária referência de práticas virtuosas, na condição de maior superpotência bélica e econômica do planeta, assumindo a gestão Donald Trump o ônus antiempático de deixar governos de todos os continentes em estado de alerta.

A falta de empatia corresponde, individualmente, à hipótese de alguma patologia de ordem psicológica, pois o dono da caligrafia, registrada na assinatura do documento, oficializando a malfadada retirada, ficará sempre lembrado por reincidir no erro moral de cortar 15% do orçamento da entidade responsável pela articulação em defesa da vida: o equivalente a algo em torno de US$ 480 milhões a menos.

A explicação para a desistência do país de tônus mais rijo tem como base flácida e irrazoável, a alegação de o investimento representar contribuição “onerosa”, ou seja um custo para o erário do “Tio Sam”, além de “injusta”, pois o retorno dos dólares não ajuda a cidadania estadunidense, em metáfora de um “bumerangue sem mira”.

Para uma nação afeiçoada ao acúmulo de cobres, basta comparar a pequena fração economizada com o total de US$ 6 trilhões de aportes federais destinados à compra de produtos e serviços.

A demonstração de arrogância expõe, em figura de paradoxo, o desprezo à vida de populações, às quais consomem mercadorias e adquirem insumos importados dos EUA.

O combate à tuberculose, a vigilância de doenças infecciosas e o alerta para o risco de novas enfermidades graves em escala planetária, como ocorreu com a covid-19, podem sofrer restrições sem o financiamento.

A desastrada recaída do mandatário bufão, repetindo tropeço de sua primeira ocupação da Casa Branca, ameaça, em contrapartida, convidar a China a ampliar presença no setor, tornando-se a boa amiga de quem precisa de ajuda, rebaixando a “América”, como autoproclamam-se Trump & Cia., ao perfil de negligente, uma nódoa difícil de apagar da imagem do gigante incapaz de honrar sua grandeza.