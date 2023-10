Editorial - A vez da autogestão | A TARDE

O desejo é sempre por algo ou alguém cuja ausência produz a sensação de uma lacuna, como ocorre a quem oferece força de trabalho sem encontrar uma vaga para trocar suas horas de dedicação por salário.

Chama-se decepção a distância entre a vontade de empregar-se e a realidade de trombar em portas fechadas, mas só precisa ficar triste quem quer, pois a saída por abrir uma micro e pequena empresa pode trazer boas surpresas.



Esta é a importância do capital inicial representado neste dia 5, dedicado ao incentivo do formato autônomo, atualizando a potência guardada dos primeiros burgos, com a oportunidade de as pessoas cuidarem dos próprios narizes.



Para um hipotético círculo, forma perfeita da geometria, basta lembrar serem estes mesmos empreendedores os principais geradores de novos registros em carteira, em cenário tão auspicioso quanto consistente em solidariedade.



O Sebrae, órgão cuja finalidade é fortalecer este segmento, está presente, ao apoiar desde a produção de conhecimento de estratégias mercantis até o didatismo de fazer chegar aos novos empresários as táticas visando sucesso.



O modelo soterra, inapelavelmente, o carcomido modo de negociar mão de obra, pois dá oportunidade de o próprio prestador de serviço ter o seu CNPJ e dele cuidar, pagando taxas em dia, ao cativar clientela e propor inovações.



Não bastasse a perspectiva libertadora, ultrapassando em alta o pessimismo melancólico de antanho, a efeméride lembra a importância de adquirir itens produzidos na própria comunidade, mobilizando os recursos locais.



“Compre no pequeno!” é o grito proposto na campanha dos gestores públicos, em movimento de alcance nacional visando habituar a cidadania brasileira a boas práticas de um ponto de vista do compartilhamento das riquezas geradas.



O efeito ganha-ganha se desdobra ao infinito, pois anima o estabelecimento ou negociante, alegra os fornecedores, alcança a vizinhança e faz todo o roteiro inverso, espalhando seus bons fluidos a alvissareira autogestão.