Editorial - A vida sem o cigarro

Quem já perdeu alguém mui amada ou amado para a fumaça de cigarros e poluentes afins está autorizado a narrar com maior fidedignidade como é difícil, aproximando-se da “realidade” cinzenta de uma pessoa esvaindo-se de vida.

A memória desta experiência não é o único método para pressentir a dor e o sofrimento a evitar, embora a escolha dependa, necessariamente, de cada sujeito adepto do prazer de tragar, em flagrante antítese.

O efeito vai do particular ao geral: não seria o desequilíbrio em distribuição de riquezas ou ocupações de áreas de petróleo e minérios pelas superpotências, mas sim o hábito de pitar o responsável pelas desigualdades entre os povos.

A interpretação é das Nações Unidas, ao identificar “contexto de epidemia”, na adição de um dos principais males do planeta, enfrentando nos acréscimos, o perigo da “baforada” eletrônica.

A análise qualitativa dos números, noves fora, produz pensamento distinto, ao concentrarem-se 80% do 1,3 bilhão de amantes da nicotina nos países empobrecidos pelas nações corsárias da Europa e os EUA.

Calcula-se em 8 milhões o número de óbitos ao ano, mais de 1 milhão de “passivos”, ao inalarem involuntariamente o “blend” de substâncias químicas, em meio a alcatrão.

Já os bons ares da prevenção alcançam 5,5 bilhões, volume do grupo de habitantes da Terra protegido por, pelo menos uma medida, contra o condenado costume.

A origem do tabagismo remonta ao contato com o fogo e com o arder fogueiras, requisitos para posteriores invenções, as mais conhecidas, os narguilés e os cachimbos da paz, utilizadas há séculos, de Cabul ao Oklahoma.

Neste viés, embora condenada por petição de princípio a subtração de tabagistas, há ainda uma última resistência, resvalando a dúvida sobre qual régua mede o comportamento dos recalcitrantes.

Poderia nos estertores, um apreciador do fumo reivindicar o direito de apressar a própria extinção, mesmo contra todos os olhares persecutórios, mantendo acesa até o último átimo a chama de escolher como quer viver ou não.