Editorial - A virtude do bom convívio

Um mundo no qual não apenas a tolerância, mas a admiração e o reconhecimento de um ponto de vista divergente, poderia ser a nossa utopia, aquele ideal inatingível, mas sempre presente como a melhor escolha para a conduta dos cidadãos brasileiros.

Eis o caminho proposto pela ministra Rosa Weber, presidenta do Supremo Tribunal Federal, ao reafirmar em plenária a importância da liberdade de expressão, com a ressalva de repudiar todo mecanismo maligno de afrontar contra os princípios do Estado Democrático e de Direito.

Embora a diretriz esteja prevista na Constituição Federal, antes de alcançar as dimensões legislativa e judiciária, esta premissa precisa envolver a cidadania, pois está na prática diária a consistência do alicerce capaz de resultar em um bom convívio diário, no qual não se permitam manifestações capazes de incitar ódio e violência, não só física como moral.

Nesta educação cívica estaria respaldada nossa crença em uma recuperação de um país sob escombros de normativas autoritárias.

O discurso da magistrada coincidiu com o dia da Declaração de Princípios sobre a Tolerância, como contribuição para substituir o ânimo belicoso dos últimos quatro anos por um pacto pela paz, evitando as animosidades diuturnas produzidas por agentes públicos, provocando um clima doentio de desavenças prejudiciais ao país.

Considerando a pluralidade como saudável para cotejar as diversas versões, as diferenças são necessariamente exigidas em um regime democrático, no qual se admitem os mais diversos olhares, exceto aquele determinado ao extermínio de todos os outros, pois nesta hipótese, trata-se de totalitarismo aproximado do ideário fascista.

Desde a Antiguidade Clássica, sabe-se ser o conflito a semente da harmonia, como na metáfora do arco e da lira, produzindo a boa música, como espera-se na reabilitação da República, a partir de primeiro de janeiro de 2023.