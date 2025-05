Editorial - Abril Lilás

Abril Lilás - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Embora constitua o fundamento de todo bom debate uma afirmação possível de ser refutada, há um provérbio de mil anos, firme como rocha, sem expor-se a antítese, bastando verificar sua aplicação no cotidiano: prevenir é melhor que remediar.

A milenar proposição estoica sobrevive aos dias atuais, quando se confere a conduta adequada de combate ao câncer, colorida na campanha Abril Lilás, para detecção de tumor nos testículos.

O detalhe tinhoso da doença é sua precocidade, incidindo sobre jovens até os 40 anos, limite etário no qual foi surpreendido recentemente um dos ídolos mais queridos da história do Vitória, o craque Leandro Domingues.

Quem quer viver sem preocupar-se com a saúde, basta acreditar na sorte, ou resumir-se ao cultivo da fé; mas quem quer passar mais tempo de existência, pode organizar-se a fim de apalpar o órgão com a devida frequência.

No caso deste formidável fabricante de espermatozoides e testosterona, a um só tempo responsável por perpetuar a espécie e promover a virilidade, o autoexame realizado com atenção e esmero é o suficiente.

Mas quando prospera a enfermidade, não há saída exceto a extração, tendo sido realizadas 25 mil cirurgias para retirada de uma ou ambas as gônadas sexuais envoltas pela bolsa escrotal, segundo dados do Ministério da Saúde.

Ao sinal de algum simples caroço, alteração na textura ou qualquer outra capaz de causar estranheza, o mais razoável é buscar a ajuda do médico urologista, sem demora, antes de as células irregulares se espalharem pelo organismo atacado.

Trata-se de afecção de veloz crescimento, adquirindo implacável letalidade, se não for enfrentada com igual rapidez. Outra característica capaz de perfilar o mal como dotado de grande perigo é o fato de não causar dor, mesmo quando há inchaço ou enrijecimento do nódulo, sugerindo toda atenção e cuidado.