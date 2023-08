Editorial - Alcateia sequiosa

Calúnia, injúria ou difamação, cabe decidir em quais das criminosas tipificações se pode enquadrar a estratégia de deputados e senadores sequiosos em atacar o repórter fotográfico Adriano Machado, ao depor no Congresso.

Compareceu o profissional para contribuir visando ao encontro da realidade pela Comissão Parlamentar Mista do Inquérito instaurada a fim de identificar mentores das escaramuças executadas por hordas golpistas em 8 de janeiro.

Na ignominiosa invasão, na qual foram depredados os maiores símbolos nacionais, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, a imprensa foi ferida por adeptos do perdedor inconformado com seu infortúnio.

Chegaram ao cúmulo os agressores do patrimônio moral do jornalista quando aventaram a oportunidade de o depoente dar voz de prisão aos mancomunados, como maneira de provar não ter havido um absurdo conluio.

Portanto, alcançou a malta indecente o limite do escárnio, do descaro e da desfaçatez, ao propor a presunção de culpa, em vez de inocência, como está na Constituição Federal, e antes da Carta Magna, é proposta inegável de civilidade.

Juntou-se em uivos de desespero a sinistra alcateia seguidora do ex-presidente enrolado em desvio de recursos por apropriação indevida de joias e presentes afins, além das centenas de milhares de óbitos na gestão da pandemia.

Reagiram à insânia em proporcional energia a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e outras cinco atuantes entidades alinhadas com a defesa do Estado de Direito e da Democracia, dada a indignação gerada pelas heresias.

De alguma serventia terá o “teatro” malfadado, desvelando, por baixo do maligno véu, a articulação resiliente da turma de obstinados em destruir os regulamentos cívicos erigidos ao suor de muita luta e sangue derramado.

Os erros são prenhes de milhões de mentiras e suposições, mas a verdade é uma só e corresponde à ocorrência fidedigna, como de fato se deu, rebrilhando à luz do sol, a fim de revelar, ao cabo, os culpados pela trama lesa-pátria.