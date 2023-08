Editorial - Alerta contra catapora

Motivo para alarde ou pânico não há – por ora –, mas acomodar-se também não é recomendável quando se escuta o alerta para o surto de varicela em 110 dos 417 municípios baianos, ou algo em torno de uma em cada quatro prefeituras.

A varicela é a mesma catapora, nome sobrevivente ao etnocídio dos tupi-guarani – tata pora, “aquilo que salta do fogo”, indicando figura de analogia utilizada pelos povos originários para referir manchas rubras em erupção no corpo febril.

Como número não fala por si, ao tentar uma interpretação dos dados, vale a pena destacar duas metrópoles onde a situação pede cautela, por serem elas a capital, Salvador, com 130 casos, e Feira de Santana.

O contexto da maior cidade do interior baiano não é tão preocupante pela estatística – 30 registros –, quanto pelo aspecto rodoviário, pois trata-se do maior entroncamento do Nordeste. Na hipótese de ampliação da enfermidade, a geografia pode favorecer uma tendência indesejosa de distribuir-se o vírus pelo contágio de milhares na passagem obrigatória para os quatro cantos da região.

Outros aspectos desfavoráveis são a cobertura vacinal, menos de 50%, e a facilidade de transmissão por via respiratória, recomendando-se fortemente prevenir com higiene das mãos, além de imunização nos postos de saúde.

As salas da rede pública do Estado da Bahia e os profissionais de enfermagem e afins estão em regime de plantão para atender ao público a partir de 1 ano e três meses com a primeira dose, e a de reforço, até a idade dos 6 anos.

Toda e qualquer mãe e pai, ou responsável, merece menção honrosa, caso exerça de fato o atributo de proteger a infância, enquanto, ao contrário, a negligência pode ser razão suficiente para verificar-se o erro de omissão.

Cabe às autoridades, na área de educação, investir nas pesquisas a fim de identificar as origens do súbito descaso da população civil, além de intensificar as campanhas comunicacionais massivas com a participação de Zé Gotinha.