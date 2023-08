Editorial - Caminhos abertos pela paz

O município com maior número de pessoas pretas fora da África não poderia ter sido substituído por nenhum outro para dar início à campanha federal em defesa das lideranças e comunidades de candomblé e umbanda.

Denominado “Abre Caminhos”, o movimento lançado em Salvador é uma alusão a voduns e orixás determinados a derrotar falsários e remover barreiras a fim de guiar a justiça e a paz, valores para os quais o Brasil está vocacionado.

O fundamento de seguir o trâmite de toda democracia digna de seus princípios motiva a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a promover a escuta dos adeptos de cultos afro-brasileiros a fim de enfrentar o racismo religioso no país.

O combate à discriminação, resultando em ataques a terreiros, é uma das metas, admitindo-se a emergência da situação, devido ao insistente incentivo ao ódio por parte de autoridades no período anterior à posse de Lula.

Uma das táticas anunciadas para reverter a situação é criar meios de gerar emprego e renda ao povo de ancestralidade africana, pois a dificuldade de acesso ao mercado repercute em baixa autonomia e produz fragilidade.

A ideia de fortalecer as vítimas da exclusão, coincidentemente de epiderme escura, visa também preservar as próximas gerações do sofrimento secular enfrentado pela maioria do povo brasileiro, ao habitar encostas e vielas.

Comprometeu-se a irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio, a garantir a presença de equipes de servidores, bem como forças de segurança, onde for preciso defender a população da agressão dos intolerantes.

O lançamento do trabalho de apoio para reconstituição do bem da liberdade de culto, duramente ferido na gestão passada, coincide com a boa notícia da inauguração da nova estátua da ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, terça-feira, dia 25. Trata-se de réplica da que foi incendiada criminosamente em dezembro de 2022.

Fica, assim, restituída a homenagem a uma das principais líderes e pensadoras da resistência aos crimes praticados por fanáticos adeptos de seitas anacrônicas.