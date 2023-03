Editorial - Clava forte antirracista

A cassação do mandato do vereador Sandro Fatinel, por atacar os trabalhadores baianos libertados de vinhedos gaúchos, é um dos efeitos esperados pela cidadania indignada com a narrativa criminosa.

Ao abordar o tema na Câmara de Caxias do Sul, o acusado sugeriu aos proprietários de vinícolas a contratação de argentinos, “porque esta gente lá de cima vive na praia tocando tambor”, adjetivando de “sujos” as vítimas de prática de escravidão.

Associado ao nome de origem grega “xenofobia”, algo próximo de “rejeição ao estrangeiro”, o ódio produziu o asco de brasileiras e brasileiros, tão logo espalharam-se as imagens da sandice pela internet.

À infração por quebra de decoro, verificada pelos colegas da Casa Legislativa, foi acrescentado um boletim de ocorrência, iniciativa do deputado estadual Leonel Radde (PT), com o objetivo de abertura de inquérito para investigar o suposto ilícito.

A ocorrência chega em momento oportuno, quando o Brasil luta para iluminar-se depois de quatro anos de treva obscurantista, resultando na aparição de seguidores de ideários estranhos ao melhor convívio, qualidade orgânica ao perfil nacional.

A rápida apuração da infeliz iniciativa de tentar desqualificar o povo da terra onde a nação teve origem se faz necessária, em resposta ao absurdo do impropério dirigido pelo seguidor convicto do ex-presidente.

O governador Jerônimo Rodrigues reforçou a trincheira democrática ao repudiar “veementemente” a apologia ao crime, acrescentando a disposição em não permitir o tratamento da população baiana com preconceito ou rancor.

“Desumano, vergonhoso e inadmissível” foram os predicados utilizados pelo sucessor de Rui Costa, ao brandir sua clava forte, mobilizando recursos de seu gabinete a fim de responsabilizar o autor de tamanha idiotice.

O chefe de Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou-se contrário à intolerância, restando ao pateta infrator escudar-se em inverossímil arrependimento, ao sentir os efeitos da repercussão de sua anacrônica fala.