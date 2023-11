Editorial - Democracia fortalecida | A TARDE

Sai fortalecida a democracia brasileira com o pedido de indiciamento do ex-presidente e oito generais no relatório produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ontem aprovado, ao apurar com o devido vigor a intentona de 8 de janeiro.

Coube à senadora Eliziane Gama, do PSD maranhense, a relatoria do processo, ao exibir provas robustas de quatro crimes atribuídos ao ex-chefe do Executivo, desnudando em exaustivo e rigoroso trabalho as sórdidas tramas.



Entre as maquinações comprovadas, os crimes de associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe contra instituições constituídas incluem a participação de viscosa teia de cúmplices. Constam cinco ex-ministros e seis ex-auxiliares diretos do principal mentor, nos ardis articulados com a subserviência de 27 militares e policiais do Distrito Federal.



A ignominiosa tentativa de retorno à barbárie, representada nas invasões às sedes dos três poderes, foi urdida não por omissão, mas supervisionada, incentivada e liderada pelo mentor, o ex-capitão expulso do Exército.



O histórico documento de mil páginas guarda no grosso volume a materialização de uma barricada de resistência dos adeptos do sistema de voto livre, secreto e eletrônico diante do bando articulador do assalto fracassado.



Antes de encerrar os trabalhos, a corajosa relatora denunciava ameaças de morte, ao pedir escolta ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pois sabe-se o quanto as feras feridas soltam toxinas antes do definitivo estrebucho.



Após recebido o texto final pelo Ministério Público, em prazo de 30 dias serão comunicadas as medidas cabíveis a fim de dar sequência ao processo de combate e extinção de quadrilhas cevadas dentro do aparelho estatal.



Ao decepar a inominável medusa, com a cautela de mirar o alvo com o espelho da verdade, deverá o Brasil sair plenamente imunizado contra delírios e infâmias, na certeza de precisarmos, todos, rejuvenescer o país libertado.