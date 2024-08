Editorial - Educação tricampeã

O bom desempenho vem crescendo nas três aferições mais recentes, revelando uma projeção de escalada para os próximos anos - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A melhoria nos índices de educação na Bahia é um resultado a ser comemorado por todas e todos: a assimilação de conhecimentos viabiliza avanços no convívio; trabalhadoras e trabalhadores fortalecem chances de emprego e empreendedorismo; investidores podem contratar mão de obra mais qualificada; famílias alegram-se com o preparo da juventude.

Não se trata de um placar fortuito ou um número provisório de um gráfico tortuoso. O bom desempenho vem crescendo nas três aferições mais recentes, revelando esta regularidade uma projeção de escalada para os próximos anos.

Dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) confirmam o fato de o governo do estado entregar à sociedade o prometido em campanhas: o projeto bem executado de avançar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), medidor do desempenho dos estudantes em exames de larga escala.

Em resposta à conquista, o setor de ensino-aprendizagem já alcança, no governo Jerônimo Rodrigues, o topo da hierarquia de maior aprovação entre todos os serviços prestados pelas equipes de trabalho do chefe tupinambá.

É preciso também acrescentar aos bons números a análise qualitativa do cenário de dificuldade para reorganizar a rede escolar no período após a pandemia, quando estabelecimentos foram fechados e estudantes tiveram de se utilizar dos meios digitais, interessantes como complementares, mas jamais em condições de substituir as aulas presenciais.

Para começar a construir a rota do “tetra”, na sequência do quarto título seguido de campeão educacional, seguem mobilizando recursos os servidores especialmente convocados para pensar e executar os melhores planejamentos visando a permanência e a aprendizagem do alunado, permitindo apostar na vitória no tempo presente e na garantia de futuro.

Tem boas razões a secretária Rowenna Brito para formar crença nesta escalada, sem necessidade de arte divinatória, dado o avanço nas políticas públicas voltadas para o bem da qualidade de ensino, valorização do professor e reforço nos equipamentos prediais e ferramentas tecnológicas.