Editorial - Mesquinhez ideológica

Quando as disputas de grupos menores, amparados na estrutura política vigente, superam o interesse público, fica mais difícil servir à cidadania, pois perde-se o foco no bem comum para favorecer projetos particulares.

O exemplo mais recente de mesquinhez é o impedimento assinalado pela oposição ao barrar melhorias na infraestrutura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Autorizado para obras diversas no município, o crédito vem sendo questionado por oposicionistas ao prefeito Dinha Tolentino, levando-se em conta, portanto, como prioridade, questiúnculas ideológicas, em vez de servir à população.

São R$ 85 milhões obtidos por empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, por parte da municipalidade, até então sem serventia, pois o debate estéril trava o começo das obras.

A TARDE foi o primeiro veículo de imprensa e produção de conteúdos digitais a ter acesso ao despacho assinado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, visando liberar verbas mediante programação já acertada.

O serviço inclui intervenções de macrodrenagem, como forma de deter enchentes, e a mobilidade urbana, bem como construção de contenções de encostas.

Também está prevista a edificação de espaços de convivência, em bairros periféricos e localidades distantes como Oiteiro, São Raimundo, Pitanguinha, Palmares, Santa Rosa, Renatão de Baixo, Mapele, Capadó e São José.

No entanto, nenhum destes benefícios deixará a condição de ideia perfeita para transformar-se em materialidade, se não forem pacificadas as erínias provenientes das refugas entre a principal autoridade eleita e seus desafetos.

Líderes antagônicos às propostas do atual alcaide vêm mobilizando recursos junto ao Poder Judiciário, tendo obtido decisão em caráter liminar os divergentes com objetivo de deter o avanço do urbanismo.

Nomeada em homenagem ao jornalista fundador de A TARDE, a cidade vê-se então amarrada em suas aspirações de aprimoramento, enquanto quem ficou para trás nas urnas parece seguir na disputa eleitoral.