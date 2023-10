Editorial - Monumentos ao desleixo

Servem os monumentos erigidos em praça pública de referências, as mais das vezes, de autoras e autores de práticas virtuosas, com objetivo de alusão para a cidadania comportar-se de uma forma mais adequada ao bom convívio.

Uma mensagem oposta pode ser transmitida para a população se estas mesmas esculturas não forem bem cuidadas, como na Praça da Piedade, uma das mais relevantes de Salvador.

Não se pode fazer vistas grossas para a imundície capaz de exalar um odor fétido entre as criaturas cosmológicas, grande parte delas, as maiores, relacionadas à harmonia da estética antiga, antes da luneta de Galileu.

Há algo ainda mais emblemático para o conhecimento da história, os líderes da Revolução dos Alfaiates, cujas frações de corpos esquartejados e cabeças degoladas ficaram por ali mesmo, entre a Rua da Forca e a Igreja, em 1798.

Em aula pública de firmeza e capacidade de articulação, estão ali posicionados os líderes do levante, reprimido com tal brutalidade a ponto de inspirar indignação suficiente rumo à libertação do verdugo português há 200 anos.

Apenas os bons negócios relacionados ao aparar da grama permanecem sem hiato, em meio a um ambiente de plena insegurança, no qual o consumo de drogas químicas ilícitas faz sucesso junto às pessoas em situação de rua, como mostrou A TARDE em reportagem recente.

A prefeitura aderiu a um sistema consagrado nos circuitos de tevê por canal fechado, operando por demanda, ou seja, quando há solicitação de manutenção da calçada no entorno.

O logradouro não apenas identifica aspectos do cotidiano de quatro séculos, mas também ressalta o fato de ter se consagrado a área como a Praça Nacional da Poesia.

Já a Fundação Gregório de Matos assume a lacuna verificada em relação às criaturas de bronze, acrescentando honestamente a necessidade de reformar o chafariz.

Um povo subletrado, ou analfabeto funcional, dificilmente vai captar predicado a ser imitado de seres enferrujados, muitas vezes reinventados em cores distintas ao original.