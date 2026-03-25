Editorial - Proteção à infância

- Foto: Banco de imagens/Internet

A comoção criada com as circunstâncias da morte da adolescente Thamiris pode ter produzido uma medida para evitar repetir-se a tragédia. Quem souber de algum caso ou ameaça de violência contra crianças e adolescentes terá mais facilidade em denunciar por telefone fixo, o Disque 125.

O novo canal exclusivo está nos planos da prefeitura de Salvador, em trabalho da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. Para funcionar, será preciso entrosar as equipes de atendentes com as forças de segurança no sentido de conseguir celeridade nas ações.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A notícia foi anunciada com proporcional ênfase pela presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dinsjani Pereira dos Santos. A adesão de Salvador corresponde à estratégia nacional visando ampliar os meios de socorro rápido a quem ainda nem pode se defender.

De acordo com o planejamento, a linha 125 será operada pelo Conselho Tutelar, unindo-se ao Disque 100, por meio do qual são registrados maus-tratos. Por suposto, pode-se concluir não ter sido suficiente este serviço do Disque 100, a ponto de criar-se um outro canal para a mesma finalidade de proteção infantil.

Investimentos de R$ 12 milhões em outros 40 projetos, apresentados por organizações da sociedade civil, podem aumentar a sensação de cuidado. Trata-se do Edital de Chamamento Público 2026, prevendo até R$ 300 mil por cada proposta com objetivo de prover a população de segurança e bem-estar.

O momento pede mesmo total empenho, conforme consulta ao Atlas da Violência 2025, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A Bahia, destacando-se negativamente a capital, apresenta escalada de mortes violentas de crianças e adolescentes.

Dilatando para o contexto nacional, os dados mais recentes de 2023 registram, a cada hora, 13 menores sofrendo algum tipo de violência no país em 2023, seja física, psicológica, sexual ou por negligência. O Brasil não merece conviver com este contexto de tamanho desprezo pela infância.