Editorial - Veredas auspiciosas | A TARDE

“Auspicioso” encaixa bem como adjetivo fidedigno à plena correspondência entre a intenção e a boa vontade verificadas no esforço do governo federal, ao lançar um programa de apoio ao produtor dos sertões e múltiplas veredas.

O objetivo passa muito além do inspirado lema “Sertão Vivo”, ao complementar a proposta com a preocupação emergencial relacionada à temperatura, pois os efeitos do investimento têm rebote de arrefecer o clima.



“Semeando Resiliência Climática em Comunidades Rurais no Nordeste”, nome completo do plano, tem pretensão de contemplar e proteger 439 mil famílias, admirando-se a precisão no cálculo.



O total a ser investido poderá alcançar a casa do R$ 1,8 bilhão, mediante tratativas bem-sucedidas entre o governo brasileiro e as Nações Unidas, representando a recuperação da imagem do país na comunidade mundial.



Os jamegões para viabilizar volumoso acordo são os de dirigentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), gerido pelas Nações Unidas.



A uma só finta, na solenidade presenciada pelo presidente Lula, são dribladas a fome gerada pela falta de recursos e a frigideira gigantesca, duas barreiras a serem cobertas pelo planejamento sênior com viés de dupla face.



Prevaleceu o critério de distribuição entre colonos e proprietários de pequenas criações, em pastagens sofridas pela estiagem, considerando o maior alcance social e a formação de uma rede solidária contribuindo para mudar o mundo.



Uma das principais lideranças do Brasil nas décadas recentes, o atual presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou o fato de a empreitada resultar em campo de pesquisa estratégico para produção de conhecimento.



A brava gente brasileira, acostumada a resistir às insolações, tem a colaborar por sua ancestral sabedoria no trato com poucos recursos hídricos, agora, em melhores condições financeiras e apoio para vencer os rigores da arte de viver – e sobreviver.