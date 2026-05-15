Editorial: Fraternidade eterna

Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro - Foto: Sergio Lima/AFP

Ganharam repercussão as circunstâncias pelas quais Flávio Bolsonaro pretende fazer do cinema o meio capaz de representar a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O contato de primeiro grau com o banqueiro Daniel Vorcaro, revelado em áudios vazados, surpreendeu o Brasil não apenas pelo financiamento de cifras obscenas.

A intimidade do par não condiz com a dignidade esperada para a conduta de um senador da República, agindo bem o pré-candidato do PL, ao pedir a CPI. Flávio Bolsonaro é o primeiro a querer a continuidade da investigação, amparada na seriedade do jornalismo investigativo, seguindo a toada do trabalho da Polícia Federal.

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Somente com novos capítulos será possível ao pré-candidato provar isenção, presumindo-se inocência, afinal não é crime pedir cumprimento de acordo particular. Pode-se também arguir uma generosidade geral do mesmo “irmão”, como se refere Flávio a Daniel, tendo o homem do Banco Master ajudado outros amigos políticos.

Em 2022, a campanha do pai do senador, Jair Bolsonaro, a ser biografado em filme, recebeu R$ 3 milhões do Banco Master, enquanto Tarcísio de Freitas, R$ 2 milhões. Na Bahia, a empresa A&M Consultoria Ltda., ligada a ACM Neto, recebeu R$ 3,6 milhões, pouco depois de registrar CNPJ.

Ora, se está consolidada a confraria – até o mineiro Zema recebeu seu milhãozinho –, restou impossível a Flávio Bolsonaro negar o noticiário. Teriam sido mais vultosos os montantes relacionados ao filme do pai, o “Dark horse” (azarão), informou a reportagem do Intercept Brasil. Entre fevereiro e maio, foram transferidos US$ 10,6 milhões (R$ 61 milhões) do total acertado em US$ 24 milhões, quando interrompeu-se o fluxo da dinheirama.

Sabe-se nos momentos de necessidade recorrerem os “irmãos” à troca de afetos, tendo sido marcado jantar “reservado”; antes, porém, Daniel foi preso. Manteve-se o compromisso na clarividente declaração, unindo Flávio Bolsonaro seu futuro ao do mano Daniel: “estarei contigo sempre”.