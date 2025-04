Editorial: Procuram-se estupradores

- Foto: Kemmido | Freepik

São 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo, fora a oportunidade de escapar para o exterior, em contexto facilitador a 5 mil procurados por estupro, 3 mil deles já condenados.

O cenário favorece a busca por método eficiente, visando criar meios de localizar infratores, como o Cadastro Nacional de Criminosos, ao viabilizar acesso rápido por nome e número de CPF.

Quando o prelo era o único jeito de divulgar o rosto e o apelido de foras da lei, disseminou-se no Velho Oeste dos Estados Unidos a divulgação de cartazes, surtindo efeito para caçadores de recompensas.

A expressão em inglês “wanted” (procurado) permitia a xerifes e cidadãos identificarem quem estava em dívida com a sociedade; hoje, no século XXI, um banco de dados com muito mais recursos seria decisivo.

A criação do repositório ganha estatuto de urgência pela promotoria de justiça especializada, considerando o agravante do vasto território brasileiro e a fragilidade nas buscas, pois não se sabe quem está fugindo.

O investimento em segurança, não apenas em equipamentos e recursos humanos, mas também neste formidável mecanismo de busca, torna-se necessário, quando se verifica a expansão da criminalidade.

Para o projeto deixar o plano da ideia perfeita e virar materialidade, é preciso ser entendido como emergencial, pois não há como admitir Estado soberano em plenitude se não pune os malfeitores.

Já se tem acumulada uma coleção suficiente a ponto de se calcular a média temporal dos mandados de prisão, chegando a 3 anos e 10 meses, sem se conseguir privar de liberdade aqueles capazes de molestar vulneráveis.

Como se nada houvera acontecido de covarde, um servidor da Universidade Federal de Mato Grosso levava uma vida sossegada, aproveitando a sombra de foragido, apesar da gravidade de seu crime.

O extremo dos absurdos, embora nada pareça estranho ao Brasil, é o fato de candidatarem-se às eleições de 2024, indivíduos integrantes do grupo de sentenciados, alcançando o cúmulo da desfaçatez e impunidade.