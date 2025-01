Educação inclusiva

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Apostar na redução das desigualdades, rumo à construção de sociedade menos injusta, é o compromisso do governo federal, como se pode verificar no sucesso do Programa Pé-de-Meia, criado para evitar a evasão escolar, agora ampliado a fim de amparar os futuros professores cursando licenciatura, unindo discentes e docentes em um só diapasão visando ao bem-comum.

Mediante critérios baseados na renda familiar, o governo dá a mão a grandes contingentes, estimulando o esforço de quem enfrenta maiores dificuldades a fim de disputar as melhores vagas nas universidades e no mercado de trabalho. O objetivo é o de reduzir, na corrida da educação, a distancia da maioria carente em relação aos grupos de colegas dotados de mais estrutura, estes já em vantagem por herança.

A ninguém é dado ser ingênuo ou desonesto o suficiente a ponto de admitir uma “igualdade” na largada rumo aos mais atrativos postos de trabalho, pois há duas juventudes: uma minoria tem mesa farta, mobilidade confortável e toda sorte de vantagens; e outra, a preta, é a maioria desafiada a driblar labirintos de transportes coletivos, ao sair de casa depois de precária dieta de café com pão nem sempre com manteiga.

Somente quem dispõe de alguma cédula para o próprio custeio, poderá dar retorno ao país, sem precisar ausentar-se das salas de aula para ajudar no orçamento doméstico, desmistificando a fantasia de “meritocracia”, conceito falacioso muito disseminado nos meios ideológicos como se fosse um sistema inclusivo, quando na verdade é o contrário, trata-se de uma ilusão visando manter os privilégios dos mesmos.

O estímulo, baseado no repasse mensal, vem acompanhado de projetos de formação contínua de docentes, no pacote de valorização do magistério “Mais Professores”, em novo admirável esforço no sentido de viabilizar ganhos para todos: o patrão terá mão de obra qualificada; o docente vai dedicar-se a seu ofício; e o estudante presente às aulas ganha impulso para uma formação compatível com a grandeza do país.