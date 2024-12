Energia limpa

- Foto: Divulgação

Cumpre a função de representar o poder público a convergência de objetivos, à proporção da rigidez do tônus de uma democrática sociedade, verificando-se este bom exemplo de aglutinar forças a instituição da Política e do Programa de Transição Energética do Estado da Bahia (Protener), reunindo os setores envolvidos para fazer da Bahia referência.

Reivindica a primazia baiana no trato com a economia de baixo carbono, unindo em abraço de um golaço o mundo, pois o dinheiro vai evitar poluição; e o Capital, feliz em saciar – provisoriamente – a sede de acumular as contemporâneas “mealhas”, medieval moeda portuguesa de onde deriva “amealhar” riquezas.

Emissão de gás poluente evitada vale contraprestação pecuniária, enquanto segue outra parte do plano o sendero luminoso de estimular adoção de fontes de energia renovável solar, eólica, hidráulica e algumas em desenvolvimento, como biomassa, geotérmica, e outras tão recentes a ponto de não terem sido nomeadas pelos heads das tecnologias.

A articulação dos gestores reflete o entrosamento, revelando o cenário auspicioso um outro motivo igualmente forte do favoritismo do povo de Maria Quitéria: a Bahia detém, por sua própria natureza, opções a escolher para gerar força com o sol, os ventos e os rios.

Entendem as lideranças desta irretocável revolução ecológica ser um imperativo categórico o de todo cidadão responsável atuar, cada qual com sua possibilidade, servindo assim o pavilhão tricolor do governo do estado como sentinela avançada, iluminando seus faróis o singrar de outros estados e países em busca de desafogar seus territórios.

Destampa-se, com o rigor dos obstinados, a jarra das práticas virtuosas do planejamento e da preservação da vida, tomando como base confiável insistente alerta multidisciplinar de cientistas, no sentido de se tentar adiar a eclosão de gigantescas irrupções devido aos desequilíbrios climáticos.