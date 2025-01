Então é verão

- Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

A estação mais quente – e para alguns a mais desejada – do ano tem hoje seu primeiro domingão, abrindo uma série de outros, bem como o calendário festivo e as férias, não apenas as escolares, mas as de grande parte dos trabalhadores e empresários afeiçoados às altas temperaturas, com o acréscimo de piscinas e praias nas quais o convívio é favorecido pela pouca roupa e consumo de delícias corpóreas, culinárias e etílicas – para quem as aprecia.

Para a Bahia, o cenário idílico tem encaixe perfeito na maior circulação monetária, espalhando oportunidades de ganhos significativos desde o vendedor de brinquedos à beira-mar para as crianças ou a oferta do caldinho de sururu, em adesão ao reforço energético, até os grandes proprietários de hotéis e empresas de mobilidade, posicionando o turismo como atividade de inequívoca relevância.

A ambição é a de manter ou ampliar o quantitativo de visitantes do exterior, calculado entre janeiro e novembro deste ano, com expectativa de superlotação em determinados pontos de maior fluxo, nos quais o usufruto do contato com águas tépidas é aliado à promoção de folguedos, ampliando-se nesta temporada a preocupação com a segurança, exemplificada com a maior participação da Marinha do Brasil.

Supondo-se os estrangeiros os representantes do segmento de maior poder de consumo, especialmente se oriundos da Europa ou Estados Unidos, com expectativa de superar a marca dos 125 mil desembarcados nos aeroportos baianos, é de se apostar em maior investimento nas contratações, projetando uma escalada a partir dos 60% de crescimento verificados em 2023.

A vantagem é de tal forma expressiva, incluindo preciosidades como as cachoeiras da Chapada Diamantina, a ponto de o secretário de Turismo, Maurício Bacelar, apostar em maior captação do mercado exterior, bem sucedida nos seus 40% de todo o tráfego turístico nordestino, cabendo à Bahia ostentar a faixa de campeã, tendo o Ceará como vice e Pernambuco, em terceiro lugar, ambos com 40 mil e 70 mil visitas a menos, respectivamente.