Estratégia de proteção

Inverno, Copa e São João batem à porta da pessoa idosa trazendo a boa ideia da vacinação contra gripe e covid enquanto aumenta a estatística de doenças respiratórias.

Não se pode acusar o poder público de negligência ou desinteresse pelo baixo índice de presença aos postos, de três entre cada grupo de 10 de 60 anos ou mais.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O contexto de significativo paradoxo, pela discrepância entre mundo real e escolha pelo risco, implica admitir o absurdo de quem permite a si próprio o sofrimento de adoecer.

O Ministério da Saúde providenciou o envio dos lotes com imunizantes e a prefeitura de Salvador vem dando bom exemplo, servindo-se até mesmo da tática de busca ativa.

Os números poderiam ser ainda mais baixos sem o engajamento de vereadores, ao indicar oferta de doses em locais onde se pode servir ao público grisalho.

A mão estendida por quem detém a chance de gerir o fluxo dos imunizantes contrasta com a mão fechada dos negacionistas em período sombrio e recente da história do país.

São decorridos cinco anos de ter o Brasil entrado em colapso funerário, permitindo 716 mil óbitos, enquanto a fabricante de vacinas para Covid-19 enviava e-mails sem resposta. Explicam em parte os 33% de vacinados, esta herança de viés extremista, mais o bombardeio diuturno e incessante de narrativas anticiência disseminadas pela internet.

A vacinação começou dia 25 de março em Salvador, pensada como estratégia para proteger a população antes da maior circulação do vírus influenza, nos meses mais frios. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 457 mil pessoas estão aptas a tomar o imunizante, das quais 151 mil já cumpriram seu dever consigo mesmas.

Se a morte representa um estupendo absurdo – e é –, arriscar antecipar a finitude refere um absurdo ainda maior, quando se pode evitar a captura do corpo pela dama de cetim.