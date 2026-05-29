OPINIÃO
Estratégia de proteção
Confira o Editorial do Grupo A TARDE
Inverno, Copa e São João batem à porta da pessoa idosa trazendo a boa ideia da vacinação contra gripe e covid enquanto aumenta a estatística de doenças respiratórias.
Não se pode acusar o poder público de negligência ou desinteresse pelo baixo índice de presença aos postos, de três entre cada grupo de 10 de 60 anos ou mais.
O contexto de significativo paradoxo, pela discrepância entre mundo real e escolha pelo risco, implica admitir o absurdo de quem permite a si próprio o sofrimento de adoecer.
O Ministério da Saúde providenciou o envio dos lotes com imunizantes e a prefeitura de Salvador vem dando bom exemplo, servindo-se até mesmo da tática de busca ativa.
Os números poderiam ser ainda mais baixos sem o engajamento de vereadores, ao indicar oferta de doses em locais onde se pode servir ao público grisalho.
A mão estendida por quem detém a chance de gerir o fluxo dos imunizantes contrasta com a mão fechada dos negacionistas em período sombrio e recente da história do país.
São decorridos cinco anos de ter o Brasil entrado em colapso funerário, permitindo 716 mil óbitos, enquanto a fabricante de vacinas para Covid-19 enviava e-mails sem resposta. Explicam em parte os 33% de vacinados, esta herança de viés extremista, mais o bombardeio diuturno e incessante de narrativas anticiência disseminadas pela internet.
A vacinação começou dia 25 de março em Salvador, pensada como estratégia para proteger a população antes da maior circulação do vírus influenza, nos meses mais frios. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 457 mil pessoas estão aptas a tomar o imunizante, das quais 151 mil já cumpriram seu dever consigo mesmas.
Se a morte representa um estupendo absurdo – e é –, arriscar antecipar a finitude refere um absurdo ainda maior, quando se pode evitar a captura do corpo pela dama de cetim.