Imunidade contra escassez

- Foto: Ascom | Secretaria Municipal da Saúde

Os ajustes necessários ao trabalho de aquisição de imunizantes pelo Ministério da Saúde pedem pressa, em hipotético toque de avançar para a cidadania engajada, em busca de interpor entre os agentes infecciosos e causadores de mal e as crianças, o escudo das vacinas.

A fiel observância da garantia de fornecimento de doses de reforço é um dever do Estado brasileiro e do governo federal condutor de suas políticas, tendo como argumento adicional o fato de integrar a atual proposta de reconstrução do Brasil, a proteção à vida.

A escassez é pauta indesejada, mas há algo mais preocupante, o silêncio e o desdém de pais e responsáveis, pois tendo ou não o produto nas geladeiras, não se percebe entre os beneficiários manifestações mais firmes, seja de agrado ou desagrado.

Ficar atento ao calendário é boa contribuição a fim de verificar se a lacuna foi preenchida, alçando o estatuto de inconcebível algum acréscimo ao prazo estabelecido, pois já há o problema de persuadiros resistentes à medicação devido à crença em dogmas.

Um exemplo a ser repetido e tomado como referência é a oferta de lote da variante XBB da Covid-19, alcançando 42 mil braços na Bahia, atendendo a de- manda gerada pela espera do desembarque, produzindo agora a chance imediata da correção.

Esta etapa tem como público dos bebês de 6 meses até quem tem menos de 5 anos, além de 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, nações indígenas, ribeirinhos, habitantes de quilombos, trabalhadores da saúde e portadores de deficiência permanente, entre outros.

Símbolo da demarcação de territórios entre o governo anterior, assumidamente anticiência e comprador de doroquina, e a atual gestão comprometida com valores humanitários, o tema alcança a dimensão política, muito além da saúde pública.

Espera-se não hesitarem as equipes da confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao cumprirem o objetivo reto de manter doenças evitáveis longe dos lares brasileiros, fazendo valer o investimento em prestação de contas aos pagadores de impostos.