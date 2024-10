Informar, educar e prosperar

- Foto: Cinthia Arouca / Ag. A TARDE

A comemoração pelo Dia do Professor e a passagem dos 112 anos de A TARDE estão necessariamente unidas, em prol da cidadania, uma vez perseverar o maior e mais longevo e inovador grupo comunicacional baiano na participação histórica e irrefutável no setor, não apenas com os investimentos, hoje, no programa A TARDE Educação, com o objetivo de apoiar ações de impulso ao ensino-aprendizagem na Bahia.

Pode-se levar em alta conta a hipótese de um “DNA” voltado para a formação da juventude, exceto se fosse possível reduzir a mera coincidência o fato de seu fundador, Ernesto Simões Filho, alcançar a condição de ministro da Educação, estabelecendo no demonstrativo enlace uma inclinação defendida por pensadores da pedagogia e do jornalismo, qual seja, a de um veículo poder prestar-se a “ensinar”.

Por meio de suas reportagens, notícias, manchetes, artigos, colunas e editoriais, A TARDE ocupa o lugar do educador não-formal, transmitindo conhecimento confiável, para ampliação do repositório de saberes de seu leitorado, como também ensinando a defender sem hesitação a busca da verdade, em viés intransigente, produzindo um ganho moral inestimável na forja do caráter de quem acessa os conteúdos de suas mídias.

Indo mais além de influenciar o amor e a confiabilidade ao que se é, ao que se diz e ao que se pensa, pode-se dizer da substância primeira do programa A TARDE Educação o predicado da formação continuada de professores, em métodos capazes de permitir o aperfeiçoamento profissional dos docentes, tomando como premissa a construção de uma Bahia mais justa, com o incentivo ao didatismo libertador.

A escalada rumo ao bem supremo deste objetivo se materializa com a oferta de eventos formativos, presenciais e em meio digital, viabilizando uma maior presença de quem queira ampliar a qualificação, respeitando-se a liderança das instituições formais, sem perder o ânimo de propor parcerias, baseadas em criatividade, como tática fomentadora do estímulo para a mobilização de recursos eficientes nas salas de aula, em auspiciosa semeadura de futuro próspero.