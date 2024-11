Jornalismo e Educação

Noite de premiação dos jovens jornalistas - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A parceria de educação e jornalismo, materializada no Concurso Cultural Jovem Jornalista, promovido pelo Programa A TARDE Educação, tem como fruto imediato e mais visível a valorização da escola pública, reconhecendo-se o empenho de professores e estudantes em construírem juntos a oportunidade de revelar talentos.

O suplemento anexado à edição de hoje divulga os trabalhos vendedores e celebra esta união, sem macular o sonho – origem e finalidade de todo bom projeto –, produzindo, assim, sem exagero, um momento histórico, ao renovar o compromisso com o pensamento crítico, a criatividade e o inequívoco protagonismo da juventude baiana.

A primeira lição compartilhada entre redação de jornal, os veículos digitais a ele associados e a ementa pedagógica carrega princípios de identificação de fatos relevantes, como atualidade e importância, verificadas no tema, relacionando o uso do poder do computador ao convívio humano: “Sou digital, mas minha inteligência não é artificial”.

A condução dos trabalhos trouxe como alicerce um outro critério, fundamento de toda pauta, coincidindo com a intenção da sala de aula: a busca por veracidade, registrando-se em todas e todos, sem exceção, uma mira única, a de representar com a maior fidedignidade possível os contextos ditos “reais”.

Demonstraram os participantes do concurso cultural saberem exercitar a inteligência, apoiando-se em repositório de conhecimento oferecido por autores dedicados a dialogar, com equilíbrio, o impacto dos avanços tecnológicos sobre a condição humana de existir.

A elaboração do regulamento incluiu três categorias para contemplar variadas formas de expressão - “tirinhas”, gênero oferecido ao ensino fundamental I; videorreportagem, ensino fundamental II; convidando aos artigos de opinião os matriculados no ensino médio e educação de jovens e adultos.

Com a iniciativa, A TARDE reafirma a importância dada ao desenvolvimento educacional de qualidade, tendo o Jornalismo como um importante instrumento transformador.